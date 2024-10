David Beckham se olvida por un rato de Lionel Messi e Inter Miami y opinó del momento de Manchester United. Lo hizo en el podcast de Rio Ferdinand de cara a analizar el momento de forma de un gigante en horas bajas que lucha por volver a los primeros planos de la Premier League. Hubo palabras para Sir Jim Ratcliffe y la directiva que de momento mantiene a Erik Ten Hag.

“Creo que definitivamente se necesitaba un cambio. Creo que, como aficionado del United, creo que mucha gente ha dicho que el club necesitaba un cambio y una perspectiva nueva sobre cómo debe gestionarse este club y las decisiones que se toman”, empezaba analizando el ex jugador de los Red Devils sobre la llegada de INEOS a Old Trafford y de todo lo que se pretende poner en marcha.

Las palabras de Beckham llegan en horas convulsas. La salida de Sir Alex Ferguson como embajador del club a manos de las medidas de recortes de INEOS, en palabras del Spyce Boy. Confianza total en Ratcliffe: “Realmente me gusta Jim, ya sabes, lo he conocido algunas veces a lo largo de los años con algunos amigos en común y, ya sabes, creo que es un fan y, obviamente, también es un gran hombre de negocios, uno de los mejores y uno de los más grandes”.

Manchester United vive un momento convulso. Ten Hag se mantiene a pesar del peor arranque en la historia del club por la Premier League tras un mercado de fichajes donde ni mucho menso sobraba el dinero. No olvidemos que no se tiene Champions League en esta campaña y que volver a la Orejona es el máximo objetivo. Beckham pide paciencia y entender que las revoluciones no se consiguieron en un solo día.

Beckham espera que Manchester United pueda retornar más pronto que tarde a sus mejores días: IMAGO

“Creo que obviamente los fanáticos han perdido la fe en el liderazgo a lo largo de los años y obviamente a él realmente le importa, ya sabes, lo que quiere hacer y lo que quiere crear…Espero que las cosas cambien, pero estas cosas llevan tiempo. Estas cosas llevan tiempo. Creo que hemos sido bastante pacientes como aficionados del United a lo largo de los años, pero queremos que vuelvan esos buenos tiempos. Queremos que vuelvan, y cuanto antes, mejor”, finalizaba el ex ícono de Manchester a la hora de analizar meses más que movidos en Old Trafford. Este sábado ante Brentford como local, se buscará escapar de una realidad que deja solo 8 puntos tras 7 fechas.

Los números de Beckham en Manchester United

Desde 1994 al 2003 hizo parte David de los mejores años de la entidad. Con Ferguson al costado Manchester United dominó Inglaterra y el plantea con puño de hierro. 394 partidos, 85 goles, 120 asistencias y 12 títulos locales en Reino Unido, el balance de un ciclo que solo los Galacticos del Real Madrid pudieron romper.

Manchester United pierde a Tuchel

El alemán es el nuevo seleccionador de Inglaterra. Por The Times afirman que la FA adelantó los plazos para elegir DT gracias a que Manchester United se habría comprometido con Tuchel a darle las riendas del equipo en caso de que hubiese divorcio con Ten Hag. La federación británica vio riesgo, Pep Guardiola no dio respuesta y así se dio el arribo del ex Chelsea a Wembley.