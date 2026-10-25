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Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Real Madrid por la jornada 10 de la LaLiga: TV y streaming online

Barcelona y Real Madrid se enfrentan este domingo 25 de octubre, en el Camp Nou, por la jornada 10 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Barcelona vs. Real Madrid, LaLiga
Barcelona vs. Real Madrid, LaLiga

Barcelona recibe a Real Madrid este domingo 25 de octubre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Camp Nou. Pocas citas del calendario pesan tanto como esta: Barcelona y Real Madrid se cruzan con el liderato de LaLiga de por medio.

El conjunto culé llega como puntero con 27 unidades y una diferencia de seis puntos sobre su clásico rival, que marcha tercero. Ganar le serviría a cualquiera de los dos para meter presión en una tabla que recién empieza a definirse.

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La actualidad de ambos equipos

El Barcelona llega golpeado en lo anímico después de caer 2-4 como visitante ante el Paris Saint-Germain, aunque esa derrota no borra el andar sólido que tuvo antes: goleó 5-2 al Betis y 4-1 al Galatasaray en sus últimas salidas. Con 27 puntos en nueve fechas, es el líder de LaLiga y quiere confirmarlo con una victoria de local ante su máximo rival.

El Real Madrid, en cambio, llega entonado. Viene de tres triunfos seguidos: 4-1 al Leipzig, 4-1 al Sevilla y 4-3 a la Roma, todos con la red movida de los dos lados. Está tercero con 21 puntos y una goleada en el Camp Nou lo dejaría a tiro del liderato.

El historial entre Barcelona y Real Madrid

El historial del Clásico es extenso: 96 duelos, con 45 triunfos para el Barcelona, 31 para el Real Madrid y 20 empates, una diferencia que también se nota en los goles, 176 contra 139. En los enfrentamientos más recientes el equipo catalán se quedó con los dos últimos jugados en el Camp Nou, aunque la serie incluye de todo, desde goleadas hasta partidos cerrados por un gol.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
10/05/2026Barcelona vs. Real Madrid2-0Primera División
11/01/2026Barcelona vs. Real Madrid3-2Super Cup
26/10/2025Real Madrid vs. Barcelona2-1Primera División
11/05/2025Barcelona vs. Real Madrid4-3Primera División
26/04/2025Barcelona vs. Real Madrid3-2Copa del Rey
12/01/2025Real Madrid vs. Barcelona2-5Super Cup
26/10/2024Real Madrid vs. Barcelona0-4Primera División
03/08/2024Real Madrid vs. Barcelona1-2Club Friendlies
21/04/2024Real Madrid vs. Barcelona3-2Primera División
14/01/2024Real Madrid vs. Barcelona4-1Super Cup

Horario del partido

  • México (CDMX): 14:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 16:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 13:00 hs
  • Argentina: 17:00 hs
  • Colombia: 15:00 hs
  • Perú: 15:00 hs
  • Chile: 17:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ABC, ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
  • Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
  • Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
  • Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
  • Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
  • España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Athletic Bilbao vs. GetafeDomingo 25 de octubre07:0010:0014:00
Celta vs. BetisDomingo 25 de octubre09:1512:1516:15
Real Sociedad vs. LevanteDomingo 25 de octubre11:3014:3018:30
Sevilla vs. OsasunaLunes 26 de octubre14:0017:0021:00

En síntesis

  • Barcelona y Real Madrid se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Barcelona suma 27 puntos en el torneo.
  • Real Madrid suma 21 puntos tras vencer a Leipzig, Sevilla y Roma.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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