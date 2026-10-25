Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Real Madrid por la jornada 10 de la LaLiga: TV y streaming online

Barcelona y Real Madrid se enfrentan este domingo 25 de octubre, en el Camp Nou, por la jornada 10 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Barcelona recibe a Real Madrid este domingo 25 de octubre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Camp Nou. Pocas citas del calendario pesan tanto como esta: Barcelona y Real Madrid se cruzan con el liderato de LaLiga de por medio.

El conjunto culé llega como puntero con 27 unidades y una diferencia de seis puntos sobre su clásico rival, que marcha tercero. Ganar le serviría a cualquiera de los dos para meter presión en una tabla que recién empieza a definirse.

La actualidad de ambos equipos

El Barcelona llega golpeado en lo anímico después de caer 2-4 como visitante ante el Paris Saint-Germain, aunque esa derrota no borra el andar sólido que tuvo antes: goleó 5-2 al Betis y 4-1 al Galatasaray en sus últimas salidas. Con 27 puntos en nueve fechas, es el líder de LaLiga y quiere confirmarlo con una victoria de local ante su máximo rival.

El Real Madrid, en cambio, llega entonado. Viene de tres triunfos seguidos: 4-1 al Leipzig, 4-1 al Sevilla y 4-3 a la Roma, todos con la red movida de los dos lados. Está tercero con 21 puntos y una goleada en el Camp Nou lo dejaría a tiro del liderato.

El historial entre Barcelona y Real Madrid

El historial del Clásico es extenso: 96 duelos, con 45 triunfos para el Barcelona, 31 para el Real Madrid y 20 empates, una diferencia que también se nota en los goles, 176 contra 139. En los enfrentamientos más recientes el equipo catalán se quedó con los dos últimos jugados en el Camp Nou, aunque la serie incluye de todo, desde goleadas hasta partidos cerrados por un gol.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 10/05/2026 Barcelona vs. Real Madrid 2-0 Primera División 11/01/2026 Barcelona vs. Real Madrid 3-2 Super Cup 26/10/2025 Real Madrid vs. Barcelona 2-1 Primera División 11/05/2025 Barcelona vs. Real Madrid 4-3 Primera División 26/04/2025 Barcelona vs. Real Madrid 3-2 Copa del Rey 12/01/2025 Real Madrid vs. Barcelona 2-5 Super Cup 26/10/2024 Real Madrid vs. Barcelona 0-4 Primera División 03/08/2024 Real Madrid vs. Barcelona 1-2 Club Friendlies 21/04/2024 Real Madrid vs. Barcelona 3-2 Primera División 14/01/2024 Real Madrid vs. Barcelona 4-1 Super Cup

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Horario del partido

México (CDMX): 14:00 hs

14:00 hs Estados Unidos (ET): 16:00 hs

16:00 hs Estados Unidos (PT): 13:00 hs

13:00 hs Argentina: 17:00 hs

17:00 hs Colombia: 15:00 hs

15:00 hs Perú: 15:00 hs

15:00 hs Chile: 17:00 hs

17:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi

Sky Sports Mexico, Sky+, izzi Estados Unidos: ABC, ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ABC, ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO

DIRECTV Sports Argentina, DGO Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO

DIRECTV Sports Colombia, DGO Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO

DIRECTV Sports Peru, DGO Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO

DIRECTV Sports Chile, DGO España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Athletic Bilbao vs. Getafe Domingo 25 de octubre 07:00 10:00 14:00 Celta vs. Betis Domingo 25 de octubre 09:15 12:15 16:15 Real Sociedad vs. Levante Domingo 25 de octubre 11:30 14:30 18:30 Sevilla vs. Osasuna Lunes 26 de octubre 14:00 17:00 21:00

En síntesis