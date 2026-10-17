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Dónde ver EN VIVO Betis vs. Barcelona por la jornada 9 de la LaLiga: TV y streaming online

Betis y Barcelona se enfrentan este sábado 17 de octubre, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Betis vs. Barcelona, LaLiga
Betis vs. Barcelona, LaLiga

Betis recibe a Barcelona este sábado 17 de octubre desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro corresponde a la jornada 9 de la LaLiga. El Betis llega con la mejor racha goleadora de España en las últimas dos fechas y se mide con el líder en un fin de semana que puede mover la tabla de arriba.

Una victoria verdiblanca achica la distancia con la punta, mientras que el Barcelona busca estirar la ventaja y seguir marcando el paso en LaLiga.

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La actualidad de ambos equipos

El Betis es tercero con 19 puntos en ocho jornadas y atraviesa un presente ofensivo notable: goleó 5-2 a Osasuna y después ganó 3-2 ante Porto, dos partidos con mucho gol que muestran a un equipo que no se guarda nada atrás. Antes de esa racha había empatado como visitante frente al Deportivo, el único traspié reciente en una seguidilla por lo demás positiva.

El Barcelona manda en la clasificación con 24 unidades tras ocho fechas y no pierde el paso: viene de golear 4-1 a Galatasaray, de ganar 3-0 como local ante Getafe y de otro triunfo por 3-1 frente al Sevilla. Tres partidos, tres victorias y una diferencia de gol que confirma el buen momento del equipo.

El historial entre Betis y Barcelona

El historial entre ambos es amplio y favorece claramente al Barcelona: de 62 enfrentamientos, los culés se quedaron con 41, el Betis ganó apenas 10 y hubo 12 empates. La diferencia de gol también es abultada, 173 contra 80.

Los cruces más recientes repiten el patrón: triunfos cómodos del Barcelona como el 5-1 o el 5-0, aunque el Betis consiguió algún golpe de autoridad como el 3-5 que le anotó de visitante en 2025 y mantuvo la paridad en más de un empate reciente.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
17/05/2026Barcelona vs. Betis3-1Primera División
06/12/2025Betis vs. Barcelona3-5Primera División
05/04/2025Barcelona vs. Betis1-1Primera División
15/01/2025Barcelona vs. Betis5-1Copa del Rey
07/12/2024Betis vs. Barcelona2-2Primera División
21/01/2024Betis vs. Barcelona2-4Primera División
16/09/2023Barcelona vs. Betis5-0Primera División
29/04/2023Barcelona vs. Betis4-0Primera División
01/02/2023Betis vs. Barcelona1-2Primera División
12/01/2023Betis vs. Barcelona2-2Super Cup

Horario del partido

  • México (CDMX): 10:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:30 hs
  • Argentina: 13:30 hs
  • Colombia: 11:30 hs
  • Perú: 11:30 hs
  • Chile: 13:30 hs
  • España: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
  • Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
  • Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
  • Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
  • Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
  • España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Espanyol vs. Atlético de MadridSábado 17 de octubre06:0009:0014:00
Villarreal vs. ElcheSábado 17 de octubre08:1511:1516:15
Valencia vs. Athletic BilbaoSábado 17 de octubre13:0016:0021:00
Osasuna vs. Racing de SantanderDomingo 18 de octubre06:0009:0014:00
Celta vs. AlavésDomingo 18 de octubre08:1511:1516:15
Málaga vs. Real SociedadDomingo 18 de octubre10:3013:3018:30
Real Madrid vs. SevillaDomingo 18 de octubre13:0016:0021:00
Getafe vs. Rayo VallecanoLunes 19 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Betis y Barcelona se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Betis suma 19 puntos en el torneo.
  • Barcelona suma 24 puntos tras vencer a Galatasaray, Getafe y Sevilla.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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