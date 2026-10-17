Dónde ver EN VIVO Betis vs. Barcelona por la jornada 9 de la LaLiga: TV y streaming online

Betis y Barcelona se enfrentan este sábado 17 de octubre, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Betis recibe a Barcelona este sábado 17 de octubre desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro corresponde a la jornada 9 de la LaLiga. El Betis llega con la mejor racha goleadora de España en las últimas dos fechas y se mide con el líder en un fin de semana que puede mover la tabla de arriba.

Una victoria verdiblanca achica la distancia con la punta, mientras que el Barcelona busca estirar la ventaja y seguir marcando el paso en LaLiga.

La actualidad de ambos equipos

El Betis es tercero con 19 puntos en ocho jornadas y atraviesa un presente ofensivo notable: goleó 5-2 a Osasuna y después ganó 3-2 ante Porto, dos partidos con mucho gol que muestran a un equipo que no se guarda nada atrás. Antes de esa racha había empatado como visitante frente al Deportivo, el único traspié reciente en una seguidilla por lo demás positiva.

El Barcelona manda en la clasificación con 24 unidades tras ocho fechas y no pierde el paso: viene de golear 4-1 a Galatasaray, de ganar 3-0 como local ante Getafe y de otro triunfo por 3-1 frente al Sevilla. Tres partidos, tres victorias y una diferencia de gol que confirma el buen momento del equipo.

El historial entre Betis y Barcelona

El historial entre ambos es amplio y favorece claramente al Barcelona: de 62 enfrentamientos, los culés se quedaron con 41, el Betis ganó apenas 10 y hubo 12 empates. La diferencia de gol también es abultada, 173 contra 80.

Los cruces más recientes repiten el patrón: triunfos cómodos del Barcelona como el 5-1 o el 5-0, aunque el Betis consiguió algún golpe de autoridad como el 3-5 que le anotó de visitante en 2025 y mantuvo la paridad en más de un empate reciente.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 17/05/2026 Barcelona vs. Betis 3-1 Primera División 06/12/2025 Betis vs. Barcelona 3-5 Primera División 05/04/2025 Barcelona vs. Betis 1-1 Primera División 15/01/2025 Barcelona vs. Betis 5-1 Copa del Rey 07/12/2024 Betis vs. Barcelona 2-2 Primera División 21/01/2024 Betis vs. Barcelona 2-4 Primera División 16/09/2023 Barcelona vs. Betis 5-0 Primera División 29/04/2023 Barcelona vs. Betis 4-0 Primera División 01/02/2023 Betis vs. Barcelona 1-2 Primera División 12/01/2023 Betis vs. Barcelona 2-2 Super Cup

Horario del partido

México (CDMX): 10:30 hs

10:30 hs Estados Unidos (ET): 12:30 hs

12:30 hs Estados Unidos (PT): 09:30 hs

09:30 hs Argentina: 13:30 hs

13:30 hs Colombia: 11:30 hs

11:30 hs Perú: 11:30 hs

11:30 hs Chile: 13:30 hs

13:30 hs España: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi

Sky Sports Mexico, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO

DIRECTV Sports Argentina, DGO Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO

DIRECTV Sports Colombia, DGO Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO

DIRECTV Sports Peru, DGO Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO

DIRECTV Sports Chile, DGO España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Espanyol vs. Atlético de Madrid Sábado 17 de octubre 06:00 09:00 14:00 Villarreal vs. Elche Sábado 17 de octubre 08:15 11:15 16:15 Valencia vs. Athletic Bilbao Sábado 17 de octubre 13:00 16:00 21:00 Osasuna vs. Racing de Santander Domingo 18 de octubre 06:00 09:00 14:00 Celta vs. Alavés Domingo 18 de octubre 08:15 11:15 16:15 Málaga vs. Real Sociedad Domingo 18 de octubre 10:30 13:30 18:30 Real Madrid vs. Sevilla Domingo 18 de octubre 13:00 16:00 21:00 Getafe vs. Rayo Vallecano Lunes 19 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis

Betis y Barcelona se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.

se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Betis suma 19 puntos en el torneo.

suma 19 puntos en el torneo. Barcelona suma 24 puntos tras vencer a Galatasaray, Getafe y Sevilla.