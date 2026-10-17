Dónde ver EN VIVO Betis vs. Barcelona por la jornada 9 de la LaLiga: TV y streaming online

Betis recibe a Barcelona este sábado 17 de octubre desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro corresponde a la jornada 9 de la LaLiga. El Betis llega con la mejor racha goleadora de España en las últimas dos fechas y se mide con el líder en un fin de semana que puede mover la tabla de arriba.
Una victoria verdiblanca achica la distancia con la punta, mientras que el Barcelona busca estirar la ventaja y seguir marcando el paso en LaLiga.
La actualidad de ambos equipos
El Betis es tercero con 19 puntos en ocho jornadas y atraviesa un presente ofensivo notable: goleó 5-2 a Osasuna y después ganó 3-2 ante Porto, dos partidos con mucho gol que muestran a un equipo que no se guarda nada atrás. Antes de esa racha había empatado como visitante frente al Deportivo, el único traspié reciente en una seguidilla por lo demás positiva.
El Barcelona manda en la clasificación con 24 unidades tras ocho fechas y no pierde el paso: viene de golear 4-1 a Galatasaray, de ganar 3-0 como local ante Getafe y de otro triunfo por 3-1 frente al Sevilla. Tres partidos, tres victorias y una diferencia de gol que confirma el buen momento del equipo.
El historial entre Betis y Barcelona
El historial entre ambos es amplio y favorece claramente al Barcelona: de 62 enfrentamientos, los culés se quedaron con 41, el Betis ganó apenas 10 y hubo 12 empates. La diferencia de gol también es abultada, 173 contra 80.
Los cruces más recientes repiten el patrón: triunfos cómodos del Barcelona como el 5-1 o el 5-0, aunque el Betis consiguió algún golpe de autoridad como el 3-5 que le anotó de visitante en 2025 y mantuvo la paridad en más de un empate reciente.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|17/05/2026
|Barcelona vs. Betis
|3-1
|Primera División
|06/12/2025
|Betis vs. Barcelona
|3-5
|Primera División
|05/04/2025
|Barcelona vs. Betis
|1-1
|Primera División
|15/01/2025
|Barcelona vs. Betis
|5-1
|Copa del Rey
|07/12/2024
|Betis vs. Barcelona
|2-2
|Primera División
|21/01/2024
|Betis vs. Barcelona
|2-4
|Primera División
|16/09/2023
|Barcelona vs. Betis
|5-0
|Primera División
|29/04/2023
|Barcelona vs. Betis
|4-0
|Primera División
|01/02/2023
|Betis vs. Barcelona
|1-2
|Primera División
|12/01/2023
|Betis vs. Barcelona
|2-2
|Super Cup
Horario del partido
- México (CDMX): 10:30 hs
- Estados Unidos (ET): 12:30 hs
- Estados Unidos (PT): 09:30 hs
- Argentina: 13:30 hs
- Colombia: 11:30 hs
- Perú: 11:30 hs
- Chile: 13:30 hs
- España: 18:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Espanyol vs. Atlético de Madrid
|Sábado 17 de octubre
|06:00
|09:00
|14:00
|Villarreal vs. Elche
|Sábado 17 de octubre
|08:15
|11:15
|16:15
|Valencia vs. Athletic Bilbao
|Sábado 17 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Osasuna vs. Racing de Santander
|Domingo 18 de octubre
|06:00
|09:00
|14:00
|Celta vs. Alavés
|Domingo 18 de octubre
|08:15
|11:15
|16:15
|Málaga vs. Real Sociedad
|Domingo 18 de octubre
|10:30
|13:30
|18:30
|Real Madrid vs. Sevilla
|Domingo 18 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Getafe vs. Rayo Vallecano
|Lunes 19 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Betis y Barcelona se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Betis suma 19 puntos en el torneo.
- Barcelona suma 24 puntos tras vencer a Galatasaray, Getafe y Sevilla.