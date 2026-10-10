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Dónde ver EN VIVO Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña por la jornada 8 de la LaLiga: TV y streaming online

Real Sociedad y Deportivo La Coruña se enfrentan este domingo 11 de octubre, en el Reale Arena, por la jornada 8 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Real Sociedad vs. Deportivo, LaLiga
Real Sociedad vs. Deportivo, LaLiga

El domingo 11 de octubre, en el Reale Arena, Real Sociedad y Deportivo La Coruña llegan con la misma cantidad de puntos y separados apenas por la diferencia de gol en la tabla.

Ninguno de los dos quiere quedarse rezagado en el arranque de LaLiga y un triunfo puede acomodarlos entre los puestos de arriba de la zona media.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 08:15 hs
  • Estados Unidos (ET): 10:15 hs
  • Estados Unidos (PT): 07:15 hs
  • Argentina: 11:15 hs
  • Colombia: 09:15 hs
  • Perú: 09:15 hs
  • Chile: 11:15 hs
  • España: 16:15 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN+, Fubo, ESPN App
  • Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
  • Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
  • Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
  • Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
  • España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

La actualidad de ambos equipos

La Real Sociedad llega de ganar 3-2 como visitante ante Valencia, después de un tropiezo feo en casa frente al Atlético de Madrid por 0-3. Antes de eso había sumado otro triunfo por 3-2 en cancha de Elche, así que el equipo alterna buenos partidos con bajones, aunque la efectividad ofensiva se mantiene.

El Deportivo La Coruña no pierde hace dos fechas: empató 1-1 de local ante el Betis después de caer 0-1 también como local frente al Sevilla. Antes había igualado 1-1 como visitante contra Getafe, una seguidilla que muestra un equipo irregular pero que no se desarma, con los mismos 10 puntos que su rival de turno.

El historial entre Real Sociedad y Deportivo La Coruña

El historial entre ambos tiene cinco antecedentes y una clara ventaja para la Real Sociedad, que ganó tres, perdió uno y empató otro, con 12 goles a favor contra 8 del Deportivo. El cruce más abultado fue un 5-0 de la Real en 2018, aunque el Deportivo también tuvo lo suyo con un 5-1 en 2016. No se enfrentan desde hace varios años, así que este domingo reabre una serie que en su momento fue pareja en el resultado global pero favorable a los vascos.

Últimos 5 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
02/02/2018Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña5-02017/2018
10/09/2017Deportivo La Coruña vs. Real Sociedad2-42017/2018
23/04/2017Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña1-02016/2017
05/12/2016Deportivo La Coruña vs. Real Sociedad5-12016/2017
16/01/2016Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña1-12015/2016

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Barcelona vs. GetafeSábado 10 de octubre10:3013:3018:30
Real Madrid vs. VillarrealSábado 10 de octubre13:0016:0021:00
Elche vs. CeltaDomingo 11 de octubre06:0009:0014:00
Betis vs. OsasunaDomingo 11 de octubre10:3013:3018:30
Racing de Santander vs. ValenciaDomingo 11 de octubre13:0016:0021:00
Levante vs. SevillaLunes 12 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Real Sociedad y Deportivo La Coruña se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Real Sociedad suma 10 puntos en el torneo.
  • Deportivo La Coruña suma 10 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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