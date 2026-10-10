Dónde ver EN VIVO Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña por la jornada 8 de la LaLiga: TV y streaming online

Real Sociedad y Deportivo La Coruña se enfrentan este domingo 11 de octubre, en el Reale Arena, por la jornada 8 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

El domingo 11 de octubre, en el Reale Arena, Real Sociedad y Deportivo La Coruña llegan con la misma cantidad de puntos y separados apenas por la diferencia de gol en la tabla.

Ninguno de los dos quiere quedarse rezagado en el arranque de LaLiga y un triunfo puede acomodarlos entre los puestos de arriba de la zona media.

Horario del partido

México (CDMX): 08:15 hs

08:15 hs Estados Unidos (ET): 10:15 hs

10:15 hs Estados Unidos (PT): 07:15 hs

07:15 hs Argentina: 11:15 hs

11:15 hs Colombia: 09:15 hs

09:15 hs Perú: 09:15 hs

09:15 hs Chile: 11:15 hs

11:15 hs España: 16:15 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi

Sky Sports Mexico, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN+, Fubo, ESPN App Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO

DIRECTV Sports Argentina, DGO Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO

DIRECTV Sports Colombia, DGO Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO

DIRECTV Sports Peru, DGO Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO

DIRECTV Sports Chile, DGO España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

La actualidad de ambos equipos

La Real Sociedad llega de ganar 3-2 como visitante ante Valencia, después de un tropiezo feo en casa frente al Atlético de Madrid por 0-3. Antes de eso había sumado otro triunfo por 3-2 en cancha de Elche, así que el equipo alterna buenos partidos con bajones, aunque la efectividad ofensiva se mantiene.

El Deportivo La Coruña no pierde hace dos fechas: empató 1-1 de local ante el Betis después de caer 0-1 también como local frente al Sevilla. Antes había igualado 1-1 como visitante contra Getafe, una seguidilla que muestra un equipo irregular pero que no se desarma, con los mismos 10 puntos que su rival de turno.

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El historial entre Real Sociedad y Deportivo La Coruña

El historial entre ambos tiene cinco antecedentes y una clara ventaja para la Real Sociedad, que ganó tres, perdió uno y empató otro, con 12 goles a favor contra 8 del Deportivo. El cruce más abultado fue un 5-0 de la Real en 2018, aunque el Deportivo también tuvo lo suyo con un 5-1 en 2016. No se enfrentan desde hace varios años, así que este domingo reabre una serie que en su momento fue pareja en el resultado global pero favorable a los vascos.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/02/2018 Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña 5-0 2017/2018 10/09/2017 Deportivo La Coruña vs. Real Sociedad 2-4 2017/2018 23/04/2017 Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña 1-0 2016/2017 05/12/2016 Deportivo La Coruña vs. Real Sociedad 5-1 2016/2017 16/01/2016 Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña 1-1 2015/2016

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Barcelona vs. Getafe Sábado 10 de octubre 10:30 13:30 18:30 Real Madrid vs. Villarreal Sábado 10 de octubre 13:00 16:00 21:00 Elche vs. Celta Domingo 11 de octubre 06:00 09:00 14:00 Betis vs. Osasuna Domingo 11 de octubre 10:30 13:30 18:30 Racing de Santander vs. Valencia Domingo 11 de octubre 13:00 16:00 21:00 Levante vs. Sevilla Lunes 12 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis