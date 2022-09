Un golpe al fútbol europeo se dio este miércoles, porque de manera sorpresiva Thomas Tuchel dejó de ser el entrenador de Chelsea, después de la derrota de los ingleses en el estreno de la Champions League ante Dinamo Zagreb.

Los malos resultados en el arranque de la temporada le pasaron la cuenta al estratega alemán, pero no fue todo eso, ya que el distanciamiento con los nuevos dueños de la institución, Todd Boehly y Behdad Eghbali, le terminaron costando caro al adiestrador.

En el reciente mercado de pases una de las opciones que tuvo el elenco inglés para reforzarse era Cristiano Ronaldo, quien fue ofrecido a los Blues por su agente Jorge Mendes, sin embargo Tuchel les dijo a los propietarios que no lo quería.

El diario inglés The Telegraph explicó que uno de los quiebres entre la dirigencia y el ex DT de PSG fue por CR7, debido a que no entendían sus razones para no quererlo en el plantel.

"El interés de Boehly por fichar a Cristiano Ronaldo provocó una temprana diferencia de opinión, con el estadounidense reacio a aceptar simplemente un ‘no’ como respuesta de Tuchel, quien, según las fuentes, parecía exasperado por tener que explicar sus razones para no querer al portugués", explicó el citado medio.

Además, la dirigencia creó un grupo en WhatsApp con el nombre “mejorar la comunicación y discutir los objetivos de transferencia”, el cual no le interesaba a Tuchel y se encontraba inactivo.

Estos y otros motivos perjudicaron al entrenador, quien terminó fuera del club en el arranque de la temporada 2022-2023.