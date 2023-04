Aladino no pudo contener las risas al reaccionar: Christian Cueva sonrió al saber la revelación de Carlos Zambrano sobre el hinchaje de Luis Advíncula

Luis Advíncula debe ser de los nombres más mencionados en las últimas horas, por su trascendencia fuera de las canchas. Bolt fue perjudicado, según sus fanáticos, por parte de un compañero y amigo cercano en la Selección Peruana.

Carlos Zambrano, en la última entrevista que dio para ESPN Perú, contó que Lucho es hincha fanático de Alianza Lima. Y espera tenerlo pronto por Matute, para jugar junto, demostrando que los ídolos de multitudes también se mueven por el corazón.

Ahora, se le preguntó a Christian Cueva por esa situación, y Aladino sonrió de forma pintoresca, para afirmar lo siguiente: "Ya lo quemó a mi compadre. Ya lo dijo Carlos Zambrano, internamente lo hemos conversado con Luis Advíncula y el hinchaje que tiene por Alianza Lima es algo personal y lo ha dicho".

Para Aladino es claro, y Luis Advíncula no le estaría faltando el respeto a Sporting Cristal, si eso pasa: "Creo que también tiene un cariño y respeto por otro club. Uno como futbolista y profesional siempre va a tener un cariño y respeto por el club en el que creció, debutó, no va a cambiar por el hinchaje. Yo también le tengo un gran respeto a San Martín, pero eso no cambia mi hinchaje".

Finalmente, replicó que estará pronto junto a sus demás compañeros. Luis Advíncula, pronto podrá jugar en Matute, dicho antes por Carlos Zambrano, y ahora por Christian Cueva: "De hecho que creo que en sus planes está venir a Alianza Lima, no sé cuándo, pero ya dependerá mucho de él. Me gustaría verlo acá en Alianza, pero ahora está en un gran club como Boca Juniors".