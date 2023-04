Una vez se conoció su partida del equipo más popular de Argentina, la situación se volvió nebulosa, por lo que significa su futuro. Alianza Lima apareció en su vida, y desde ahí la historia es por demás conocida, debido a que se entregó al ciento por ciento.

El León se mantiene hasta hoy como el gran nombre que llegó para hacerse estrella absoluta, debutar como un campeón en la Liga 1 y por eso anda tranquilo. Cumpliendo todo lo que se planteó como profesional, por ende, está bastante cómo por el cariño de la gente.

Pero había un punto pendiente en su vida, el cual tiene que ver con su pasado inmediato. En Boca Juniors tuvo un caso polémico de pelea con un excompañero. Peleó con Darío Benedetto en un partido con Racing Club de Avellaneda por el torneo local, en el entretiempo, donde ambos salieron maltratados.

Se dijeron muchas cosas sobre la famosa pelea entre el Pipa y Carlos Zambrano. Pero el nuevo jugador de Alianza Lima, hasta hoy, no dijo nada, hasta que conversó con ESPN Perú: "El tema de Darío me sorprende. Me ha llamado mucha prensa. Yo no soy de hablar tanto. Darío es un tremendo jugador, el cual se equivocó en su momento, lo reconoció, pidió disculpas y todo quedó ahí".

Lo que cuenta El León, en este caso, es sincero. Se explaya en el tema que se tocó mucho en Perú y Argentina, pero que él lo había mantenido cerrado hasta el día de hoy: "Nunca salió de mi boca, no dije ‘pasó esto, pasó lo otro’. A veces, en las familias, en los equipos y en las casas, pasan. Gente que no tiene que hablar. El que tiene que hablar soy yo".