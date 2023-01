Desde el momento en que se proyectan este tipo de situaciones, la ilusión reina en los corazones de los hinchas. Alianza Lima más pronto que inmediato podría tener una dupla de Selección Peruana a sus pies, trabajando juntos por la institución.

Alexander Callens estuvo por la VIDENA haciendo trabajos juntos al comando técnico de Juan Reynoso, y tuvo un momento a solas con la prensa local, donde dejó en claro su deseo de estar pronto en nuestro balompié. Afirmando que su futuro pronto estará en el país. Lo que menciona Iron Man, es claro.

El ahora defensor de categoría libre en la Major League Soccer, ex New York City, comentó que su deseo, a corto plazo, es vestir la indumentaria del cuadro bicampeón nacional: "Me gustaría jugar en Alianza Lima, no sé cuándo se dé. A Carlos Zambrano le mandé un mensajito diciéndole que me espere". A las fueras del recinto deportivo, ante los micrófonos de TVPeru Deportes.

Sobre el interés del cuadro argentino, donde en las últimas horas fue sondeado y noticia central, solo mostró agradecimiento por el acercamiento. Mientras que él se potencia todos los días, esperando un nuevo reto dentro del fútbol internacional: "Quién no quisiera jugar en Boca Juniors, pero toca esperar".

Finalmente, no solo habló de Alianza Lima, el club el cual desea jugar en su momento. A su vez, también cuenta con gratitud en su corazón. Espera estar en la institución donde dio sus primeros pasos: "Mi deseo es retirarme en Sport Boys". El jugador, amigo de Antoine Griezmann, tiene claro su futuro hasta el último momento.