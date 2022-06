Hernán Barcos: "Emelec me contactó, no puedo cerrar ninguna posibilidad"

Cuando llegó se puso el equipo al hombro, generando automáticamente una conexión inquebrantable con el hincha. Alianza Lima contrató a 'El Pirata' con la intención de buscar goles y jerarquía. Eso se lo dio Hernán Barcos, apenas pisó el terreno de juego, porque jugó con todo lo que sabe.

Por pedido de Carlos Bustos, según se confirmó por parte del propio jugador y el director técnico en algunas entrevistas. Al punto de ser el mejor de todos en la temporada donde fueron campeones nacionales, luego de haber concretado un doloroso descenso, lavando el hombre de Alianza Lima.

Por eso, cuando apareció la noticia sobre la posible partida del atacante argentino al fútbol ecuatoriano, los hinchas se tocaron de nervios. Porque podría perder al capitán sin cinta, al hombre orquesta dentro del torneo local. Y ahora se sentirán mucho peor, por las siguientes declaraciones.

En charla con 'Willax Deportes', contó la verdad de la situación explicada líneas arriba: "Es verdad, es un deseo, Emelec me contactó y si el presidente gana las elecciones, la posibilidad de ir en enero, no puedo cerrar ninguna posibilidad. Hoy por hoy yo me debo a Alianza y estoy pensando solo en Alianza".

Dejando en claro Hernán Barcos que está abierto a conversar. Pasando a otro tema, comentó sobre el acercamiento de Jhilmar Lora a tienda 'íntima': "Todo jugador que pueda llegar a Alianza será bienvenido y le daremos toda la fuerza para que se adapte al equipo. Me ha tocado enfrentarlo (a Lora) y sí es un jugador con un gran potencial y creo que se puede potenciar mucho más".

Todo esto lo mencionó después de una actividad social, realizada en conjunto con 'AMA Perú'. Una ONG constituida para luchar activamente contra la pobreza y desigualdad en nuestro país: "Gustoso de sumarme a esta causa. Quiero tratar de conocer la vida de ustedes, cómo viven y qué necesitan". Veremos qué pasa con el futuro del popular 'Pirata'.