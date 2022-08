La bomba mediática más importante en la temporada 2022 de Alianza Lima, si se termina confirmando, es el retiro de Jefferson Farfán. Esta noticia la mencionó el panelista de 'Minuto Caliente', Silvio Valencia. Quien, en la introducción del programa emitido por redes sociales, del último martes 9 de agosto, contó detalles de la salida del fútbol profesional de 'La Foquita'. Sorprendiendo a propios y ajenos.

Ahí afirmó por un dato muy certero, que le comentó un vecino del '10 de la calle'. Dentro del video que se viralizó en las últimas horas, se puede oír como 'El Sensei' entrega su dato bien suelto de huesos, y confiando en tener la última palabra. Las redes sociales lo rebotaron, junto a otros medios de comunicación. Lo cierto es que hasta el momento no hay una comunicación oficial del jugador.

Por eso, pasamos a contar cómo se gestó el fichaje de Jefferson Farfán por Alianza Lima desde 2001. Cuando llegó, cómo llegó, cuántos goles convirtió, a qué equipos le marcó, y lo importante que terminó siendo esa temporada ante Sporting Cristal. Consagrándose como campeón nacional, posteriormente celebrando en los hombros de Hernán Barcos, acercándose al 'Comando Sur', que lo aceptó como el hijo pródigo.

¿CUÁL ES LA HISTORIA RECIENTE Y ESTADÍSTICAS DE JEFFERSON FARFÁN CON ALIANZA LIMA?

Jefferson Farfán fue presentado por todo lo alto, el pasado 23 de marzo de 2021, ahí prometió muchas cosas a los hinchas, entre ellas estar bien físicamente para dar todo por Alianza Lima. A medias podemos decir que cumplió porque no jugó todos los partidos, pero sí marcó goles fundamentales para ser Alianza Lima, el monarca actual. La temporada fue larga, pero el PSV Eindhoven jugó 14 partidos (513 minutos) y marcó 4 goles.

¿A QUÉ EQUIPOS LE MARCÓ JEFFERSON FARFÁN?

1) vs. Deportivo Municipal a los 83'. Resultado final: (1-0)

2) vs. César Vallejo a los 82'. Resultado final: (1-0)

3) vs. Deportivo Binacional a los 90+6'. Resultado final: (3-2)

4) vs. Alianza Atlético de Sullana a los 58'. Resultado final: (3-1)

La temporada 2022 está en blanco porque desde el comienzo del año se encuentra lesionado. El delantero y capitán de Alianza Lima entrenando con la Selección Peruana en los primeros meses se lesionó. Desde ahí, no tuvo momentos para poder jugar y demostrar su categoría de crack. Su contrato termina al final del campeonato. Y probablemente, esté sin jugar, yéndose sin pena ni gloria.