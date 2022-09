La ácida crítica a Alianza Lima por la forma de despedir a Carlos Bustos: "No tienen criterio"

Etapa finalizada. El paso del entrenador Carlos Bustos por Alianza Lima llegó a su final, debido que el Fondo Blanquiazul decidió despedir al DT, justo en el tramo final de la Liga 1.

Los últimos dos resultados de los íntimos fueron malos, porque cayeron en el clásico como local ante Universitario, y luego empataron ante Cantolao, lo que definió la salida del estratega argentino.

Sin embargo, ya hay críticas a la decisión del elenco de Matute, no por el hecho en sí, sino que por el momento en que determinaron sacar a Carlos Bustos de su cargo.

Como siempre, uno de los más picantes fue El Bombardero de Trome, quien analizó la salida del adiestrador técnico, señalando que tendría que haber sido tras la derrota por 8-1 ante River Plate en la Copa Libertadores.

"Los ‘Fondeados’ están en la calle. Recién botan a su entrenador cuando tenía que haberse ido después del 8-1 en la Copa. Que no me vengan con la barreta de que tenían que liquidarlo con un billetón. Eso es tangazo", fue el primer análisis.

"Si le pagan un dineral a un jugador que se la pasa en el tópico hace varios meses, por qué no lo cesaron para lavarle la cara al equipo. No tienen criterio. No deciden correctamente. Qué feo...", cerró.

Ahora en Alianza Lima se deben concentrar en buscar a su nuevo entrenador, donde el deseado es el español Miguel Ángel Ramírez.