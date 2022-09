Notándose un cambio en los resultados, al mando del 'Chicho' Salas Alianza Lima ya tiene dos triunfos en dos cotejos disputados. Habiendo sumado seis puntos, que lo meten en la pelea del título por el Torneo Clausura de la Liga 1, el plantel ha experimentado un cambio respecto a cómo venía con el profesor Carlos Bustos. En ese sentido, el momento de los íntimos es analizado por Wilmer Aguirre, delantero blanquiazul.

"Todo técnico tiene su diferente forma de jugar, 'Chicho' tiene la propia y hoy en día tratamos de hacer lo que él quiere, que el equipo sea intenso y hemos podido entender rápidamente la idea de él. Sí podría decir que hay un cambio por la idea de juego que tiene el 'Chicho'", comentó Wilmer Aguirre en charla con Radio Ovación.

En esa misma línea, el delantero también habló sobre el triunfo ante FBC Melgar. Suciendo la noche del último miércoles en el estadio Alejandro Villanueva, los íntimos salieron arrasando y anotaron dos tantos rápidamente.

"Melgar es de los que mejor juega en el torneo local y sabíamos que teníamos que asfixiarlo, no esperábamos los goles tan temprano pero era la idea de 'Chicho'. Estamos contentos con eso, vamos entendiendo lo que 'Chicho' quiere. Si jugamos en casa con ese ritmo, podemos llevarnos siempre un resultado favorable", destacó Wilmer Aguirre, delantero de Alianza Lima.

Terminando con su alocución, el atacante Wilmer Aguirre también comentó que "la unión del grupo se reflejó el día de ayer" y que si a él le toca jugar el lunes ante la Universidad San Martín, Hernán Barcos está suspendido, lo hará con todo.

"No sé qué es lo que tenga pensado 'Chicho' pero si me toca estar voy a hacer lo mejor las cosas, siempre me preparo para eso. Si me dan la oportunidad hay que aprovecharla al máximo, ojalá pueda jugar y hacer gol", cerró Wilmer Aguirre.