Desde la Liga 1 donde lo llevan muy tranquilo por la jerarquía con la que cuentan sus jugadores, hasta luchar punto a punto en la Copa Libertadores 2023. Alianza Lima debe completar el proceso de hallar un rendimiento estable en ambos torneos a la vez.

¿Por qué nos hacemos esta afirmación? Resulta que este mes de mayo, los íntimos deben estar jugando una serie de encuentros impresionantes. Los cuales no están del todo cómodos. En un calendario que nos brindan los amigos del Diario Líbero, analizamos lo que vendrá.

CALENDARIO DE ALIANZA LIMA - MES DE MAYO:

— Atlético Mineiro vs. Alianza Lima | Mié. 3/5 - 7:30 p.m. | Copa Libertadores.

— Alianza Lima vs. Mannucci | Dom. 7/5 - 8:00 p.m. | Liga 1.

— Alianza Lima vs. Vallejo | Mié. 10/5 - 8:00 p.m. | Liga 1.

— Alianza Lima vs. Municipal | Dom. 14/5 - 8:00 p.m. | Liga 1.

— Melgar vs. Alianza Lima | Vie. 19/5 - 6:30 p.m. | Liga 1.

— Alianza Lima vs. Libertad | Mar. 23/5 - 9:00 p.m. | Copa Libertadores.

— Alianza Lima vs. Binacional | Dom. 28/5 - 8:30 p.m. | Liga 1.

Como podemos notar, estarán compitiendo hasta en 7 oportunidades en menos de un mes. Esta racha inicia desde el día de hoy, cuando visite al Atlético Mineiro por la CONMEBOL Libertadores. Donde deben hacer un trabajo a la perfección para salir con vida.

Después podemos ver una serie de cotejos por Liga 1, entre los pospuestos y pendientes. Hasta los que les toca por orden de la Federación Peruana de Fútbol, estos están dentro del fixture parametrizado. Y entre ellos, tendrá otro cotejo internacional.

Cuando estén recibiendo al adolorido, Libertad de Paraguay, que seguramente buscará venganza después de caer con Alianza Lima en casa. Finalmente, contra Deportivo Binacional estará viendo si tuvo el aguante de llegar a esta jornada, con un segundo aire. Acomodado en todos sus frentes.