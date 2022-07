El lateral derecho argentino de Alianza Lima, Gino Peruzzi, tuvo palabras de elogio para el recinto deportivo donde juegan de local. El ex San Lorenzo confesó que se siente respaldado por 'Matute' cuando juegan de local, y hasta se animó a compararlo con un histórico escenario. Uno de los más representativos del mundo entero.

En charla con 'Radio Ovación', mencionó su primera experiencia jugando tanto como local y visitante: "Fuimos al interior en la primera fecha y no esperaba tanta gente de Alianza, me sorprendió para bien. Acá en Matute fue hermoso, como una mini Bombonera, la gente se hizo sentir, más todavía cuando Boys nos descontó y eso nos levantó".

Con respecto al análisis del momento que están viviendo, esto supo mencionar el también convocado por la Selección Argentina: "Tuvimos un buen comienzo, se consiguieron los seis puntos, así que estoy muy contento de continuar conociendo a los compañeros. Me siento muy a gusto y poco a poco poniéndome mejor físicamente".

Sobre sus compañeros, en general los comentarios son muy positivos, está sumamente cómodo: "Me encontré con un gran plantel, con mezcla de jerarquía, juventud, hay muchísimo potencial, grandes jugadores y cuando es así es cuestión de días para conocerse. Estoy muy a gusto acá con la ciudad, con la gente, con mis compañeros".

Y para cerrar, admitió que aún no muestra toda su categoría como refuerzo: "Siento que aún me falta un poco agarrar el ritmo futbolístico, desde marzo que no podía completar 90 minutos y eso es algo que se pierde, pero el último partido pude completarlo. En la primera fecha me había costado y no lo pude terminar por calambres. En poco tiempo ya voy a estar al 100%".