Los primeros minutos del partido estaban siendo complicados para el universo de Alianza Lima, porque Deportivo Municipal había salido a presionar alto. No dejó respirar al mediocampo del equipo que hoy paró Guillermo Salas, estaban dejando entre ver que esta noche en el 'Estadio Alejandro Villanueva de Matute', no la tendrían fácil.

Hasta que un balón quedó suelto y se marchó para el tiro de esquina, entonces. El dueño de este saque largo con los pies, se perfiló desde el lado contrario de donde llegó el goleador, para poder actuar, ejecutando su servicio. Como fiera posicionada espero el goleador de turno, quien se lanzó con todo para ganarle a su marcador.

Lo más llamativo no es el excelente cabezazo del colombiano Arley Rodríguez, sino la desatención por parte de su marcador, quien no lo vio y demostró estar pensando en otra cosa. Ahí el ex Atlético Nacional y Carlos A. Mannucci se aprovechó, trepándose casi, a la espalda del rival, para poner el primer grito sagrado en 'La Caldera' que nuevamente luce llena al ciento por ciento, como ya es una sana costumbre.

Con este resultado momentáneo se puede decir que Sporting Cristal estaría sufriendo con el empate sin goles contra Universitario de Deportes. Porque dejó de lado dos unidades, las cuales hoy lo apegan más con 'los íntimos de la victoria'. Quienes salieron a matar desde el primer minuto. Así lo mostraron con el golazo de Arley Rodríguez.



La misión principal para el plantel que reforzó Guillermo Salas de confianza, después de la salida inesperada de Carlos Bustos, es ganar todo lo que le venga adelante, y ver si se caen los rivales que tiene por delante. Veremos si la pisada del equipo grande y popular, afecta a quien tiene por delante, un viejo conocido como 'el cervecero'.