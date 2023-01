Alianza Lima y su primer once titular: así formará en la Tarde Blanquiazul 2023 frente a Junior de Barranquilla

Todo lo que el hincha estaba esperando saber, ya lo podrá conocer en breves momentos. Este será la primera alineación que Alianza Lima presentará en la temporada 2023, en su tarde blanquiazul, contra el poderoso Junior de Barranquilla, podrá demostrar lo trabajado hasta ahora.

El comentarista deportivo de Los Renegrones en redes sociales, lanzó lo que será este parado táctico. Donde vemos algunos ingresos interesantes, nombres nuevos, junto a los clásicos referentes de hacer varias temporadas. Los bicampeones de la Liga 1, en búsqueda del tri estarán jugando así.

"Con relación al equipo que inició la final de vuelta 2022, el 1er once 2023 que veremos de AL, tendrá 3 novedades. Hoy vs Junior: Campos, Peruzzi, Vilchez, GARCÍA, Lagos; Ballón, Jairo, Lavandeira; REYNA, COSTA y Barcos. El arranque del partido está programado para las 3:30pm", menciona en su cuenta de Twitter, Edu Sobrino.

Desde aquí podemos ver ciertas incorporaciones interesantes a los parados anteriores. Especialmente, el último que logró ser campeón frente a FBC Melgar. Vemos a Ángelo Campos establecido en la portería, después los defensas conformados por Gino Peruzzi, Yordi Vílchez, y la primera gran incorporación como Santiago García. Cierra la zona, Ricardo Lagos.

Más adelante están el capitán de Alianza Lima, Josepmir Ballón, Jairo Concha, y Pablo Lavandeira. Arriba, de en el ataque, dos nuevas caras para el barrio de Matute, aunque una más conocida que la otra. Bryan Reyna y Gabriel Costa por las bandas, para asistir al delantero centro, El Pirata, Hernán Barcos. A disfrutar de lo que será este duelo.