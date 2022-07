Despejando varias dudas, André Carrillo hizo con una entrevista lo que no se había logrado en todo este tiempo: dejar en clara su posición sobre Alianza Lima, la Selección Peruana y su fichaje por el Al-Hilal. En una charla con Full Deportes, el hábil jugador peruano resolvió todas las dudas.

Empezando con su claro hinchaje por Alianza Lima, el extremo del Al-Hilal habló sobre lo que para él es un hecho: volver un día al cuadro íntimo. Manifestando que no lo haría por el simple hecho de retirarse, el futbolista expresó que su retorno tiene que ser para ganar un título y estando en un buen nivel.

"Me gustaría llegar a Alianza estando en buen nivel y no solo para retirarme. Sé quién soy y, seguramente, me van a abrir las puertas. Quisiera llegar, ganar un título y darle una alegría a la gente blanquiazul como lo hizo Farfán", comentó André Carrillo en declaraciones para Full Deportes.

En ese sentido, el extremo también habló sobre la coyuntura de la Selección Peruana. Dejando en claro que la partida de Ricardo Gareca duele, también expresó que se tiene que ver la otra parte y hay que seguir.

"Sin duda el 'profe' Gareca es un personaje muy querido después de todo lo que consiguió con nosotros y entiendo que el pueblo no esté contento con la decisión tomada, pero también tenemos que ver la otra parte", destacó André Carrillo, volante de 31 años.

Rompiendo con todas las voces que lo cuestionaron por ir a jugar a Arabia Saudita, André Carrillo también tocó ese tema. Calificando de “acertado” su fichaje por el Al-Hilal, el extremo brindó sus razones.

"Fue una decisión muy acertada en mi carrera venir a jugar a Arabia Saudita porque preferí estar en el equipo más grande de Asia, en vez de jugar en un club chico que peleé el descenso de la Premier League", cerró André Carrillo en diálogo con Full Deportes.