Arley Rodríguez es un jugador que enamora al hincha que lo ve dejar todo en cancha, desde el sacrificio hasta la última gota de sudor. El delantero colombiano de Alianza Lima, desde que hizo conexión con el seguidor 'blanquiazul', nunca más se separó de su paladar. Porque se entrega al máximo en cada balón dividido, y en ataque hace la diferencia.

El ex Carlos A. Mannucci arrancó de titular ante Deportivo Municipal, fue influyente en los dos primeros tantos. Y se ganó el aplauso de sus fanáticos en el estadio cuando culminó su trabajo. Por eso, en charla con GOLPERU, después del pitazo final, dejó en claro que estarán buscando el título del apertura de ahora en adelante. Dejando de lado un poco la participación internacional.

"Sabemos que no tenemos margen de error. En la Copa Libertadores no se nos ha dado. No es fácil jugar cada tres o cuatro días con viajes y todo eso. Pero estamos demostrando que tenemos con qué seguir peleando el torneo. Sabemos que no debemos descuidar el campeonato porque es lo que te permite entrar al torneo internacional. Ahora, estamos concentrados. Dejando un poco la Copa y pensar en el torneo local". Por eso mismo, se siente en la capacidad de hacer la siguiente afirmación

Se siente con la fuerza de ser titular en el equipo del profesor, Carlos Bustos: "Yo he sido muy feliz en Alianza. Me ha tocado lucharla. Me preparo para arrancar, pero me ha tocado estar en el banco. Cuando he estado desde el inicio, me entrego y demuestro que puedo estar en el once, pero si el profe decide que esté en el banco lo puedo hacer sin problemas".

Con quien tiene una buena relación, tras algunos rumores de disputas dentro del plantel entre el jugador y su entrenador: "(Carlos) me felicitó porque sabe que me exijo al máximo. Ahora me da la oportunidad de estar, también me tocó ante Vallejo. Siempre demostrando que estoy al 100 % cuando me toque. Estoy feliz por la victoria y por el grupo que celebran mis alegrías. Muy contento por el triunfo".