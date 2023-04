Alianza Lima debutará en la Copa Conmebol Libertadores 2023 ante un durísimo rival como Atlético Paranaense. Este martes 11 de abril a las 17:00 hrs. (hora peruana), en el estadio Alejandro Villanueva.

Los blanquiazules son conscientes que en su grupo, en este torneo internacional, no es para nada fácil y que no solo basta con mostrar un buen nivel de juego, también ganar y luchar.

Debido a eso, es que su entrenador Guillermo Chicho Salas ha preparado un once que los ayude a romper el maleficio que tienen hace 10 años, de no ganar un partido en dicho certamen. El once íntimo va de la siguiente manera:

Ángelo Campos, Edinson Chávez, García Santiago, Carlos Zambrano, Ricardo Lagos, Jesús Castillo, Josepmir Ballón (capitán), Gabriel Costa, Christian Cueva, Bryan Reyna y Pablo Sabbag.

Por su parte, el Furacão confirmó su equipo titular con: Bento, Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno, Pedrinho, Erick, Fernandinho, Terans, Canobbio, Cuello y Vitor Roque.

Con esto, los grones sueñan con lograr un triunfo ante la poderosa escuadra brasileña y brindarle una enorme alegría para todos sus asistentes que estarán alentando desde la previa hasta las últimas a su amado club.