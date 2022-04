Benítez: "Fue uno de los mejores partidos que he jugado en Alianza Lima"

Edgar Benítez, mediocampista íntimo que brilló en el Clásico en el que Alianza Lima goleó por 4-1 a Universitario de Deportes, confesó haber disputado uno de sus mejores partidos desde que su llegada al conjunto 'blanquiazul'. Además, se animó a hablar de como se vivió esta importante victoria para los dirigidos por Carlos Bustos y también opinó sobre el desempeño de Jairo Concha.

“Siento que este fue uno de los mejores partidos que he jugado en Alianza Lima, me sentí muy bien jugando en una posición que conozco y me pone muy contento el triunfo que conseguimos”, fueron las declaraciones del experimentado jugador paraguayo.

"Es muy lindo ganarle al clásico rival en su estadio, sobre todo, fue importante la contundencia que tuvimos de mitad de cancha hacia arriba, fuimos rápido y eso ayudó mucho para manejar el partido”, agregó el 'Pájaro' Benítez sobre el resultado del Clásico ante la 'U'.

Además, aprovechó para hablar sobre la destacada actuación de Jairo Concha, autor de dos goles en el encuentro.“Jairo es un jugador que tiene mucha calidad, por su juventud tiene mucho por aprender y equivocarse, es un chico que quiere aprender y eso lo ayuda mucho a seguir creciendo y tiene un respaldo importante del plantel".

Alianza Lima visitará este sábado 23 de abril a la Academia Cantolao, por la undécima jornada de la Liga 1. El encuentro empezará a las 3.30 p.m. (hora peruana) y se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Lima, así es como lo decidió la directiva del 'Delfín', puesto que el dinero de la taquilla por las entradas les significará un ingreso sustancial al club.