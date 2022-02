Édgar Benítez, volante de Alianza Lima, habló del plantel para esta temporada y señaló que todos los refuerzos que han ido llegando al club de La Victoria se han incorporado bien. Asimismo, el paraguayo habló sobre los objetivos del club con la Conmebol Libertadores 2022 y también del empate en el debut ante Atlético Grau.

"Primero hay que ver qué nos toca en el sorteo y de ahí pensar en lo que puede pasar, el objetivo es hacer una buena Copa Libertadores y pasar a la siguiente fase. Ir paso a paso, pero también enfocándonos en el torneo local, hay que empezar a ganar porque eso da confianza", dijo el paraguayo sobre lo que será disputar la Conmebol Libertadores 2022.

"No era lo que buscábamos, uno cuando juega en su cancha quiere ganar los 3 puntos y no se dio de esa manera, por ahí la ansiedad de la primera fecha. Tuvimos varias oportunidades, pero no quiso ser y ellos la que tuvieron la hicieron, se buscó, pero cuando no se gana es bueno no perder, se sacó un punto cuando ya se estaba complicando", reveló el 'Pájaro' Benitez sobre el duelo ante el Atlético Grau en la Fecha 1.

Alianza Lima no pudo ganar en su debut en la temporada 2022 de la Liga 1, por lo que este domingo tendrá que reivindicarse ante sus hinchas, cuando visite a Sport Boys en el estadio Miguel Grau del Callao, en duelo pactado para las 3:30 p.m. (hora peruana). Cabe recordar que para este partido ya se podrá contar con el 70% de aforo permitido para el público, lo que significará el reencuentro de los hinchas con sus respectivos equipos.