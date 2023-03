Las redes sociales son un punto a favor de la actualidad deportiva, los hinchas viven como nadie el minuto a minuto de las informaciones, junto a la coyuntura general de los medios de comunicación. Desde un tiempo para acá, las opiniones de los líderes de opinión son muy importantes.

Paco Bazán, dentro de los periodistas deportivos, es una voz autorizada, que siempre tiene una forma directa de criticar. Por eso, cuando habló de Alianza Lima hace poco, dejó una pequeña broma oculta en el programa de internet que sale junto a Gonzalo Núñez y Erick Osores.

Lo que explicó el ex arquero de Universitario de Deportes, es que el nivel del plantel del bicampeón nacional creció con la llegada de nombres relevantes. Uno de ellos, evidentemente, es Carlos Zambrano, usando los siguientes prefijos: "Hoy Alianza Lima tiene un plantel como para hacer, por lo menos, dos puntos en la Copa Libertadores".

En charla con el Diario Trome, contestó así El León, de forma rápida y concreta: "No lo escuché, pero uno puede opinar lo que quiera. En Alianza preocupa lo que hacemos nosotros. A mí me alegra que Cristal llegue a la Copa, que Melgar avance, que la ‘U’ esté en la Sudamericana, así las cosas estén yendo mal, hay que apoyarnos entre peruanos. Es hora de cambiar ese chip y no criticar solo para darse color".

También quiso hablar de fútbol, no solo del morbo correspondiente. Por eso tocó el tema del arbitraje en nuestra querida Liga 1: "A veces, los árbitros tienen razón, pero uno se calienta como cualquier ser humano. La última amarilla que me sacaron no era, no metí una patada ni nada, solo corté una jugada lejos del arco. Hubo otras acciones más fuertes de los contrarios (Cusco FC) y ni les llamaron la atención".

Finalmente, no criticó, pero dejó un punto de protesta que espera sea un antecedente: "Los árbitros se equivocan y también tienen aciertos. Solo pido que sean justos con todos, sin importar el nombre de quién esté en la cancha, que midan a todos los futbolistas con la misma vara". Siempre y cuando se busque mejorar, así triunfa el entretenimiento sano dentro de los terrenos de juego.