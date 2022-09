Cristian Benavente tras perder el clásico ante Universitario: "Obviamente me siento jodido"

El pasado fin de semana Alianza Lima se enfrentó a Universitario de Deportes por el clásico peruano. En este compromiso, el cuadro de La Victoria cayó derrotado por 2-0 en el estadio Alejandro Villanueva.

En conscuencia a este desafortunado resultado, Cristian Benavente se pronunció y expresó su sentir tras no haber podido conseguir los tres puntos. Además, confesó que sus compañeros están molestos por la derrota.

"Obviamente me siento jodido porque era un partido importante para nosotros y nos vamos con la sensación de que podíamos haber sumado puntos", dijo después de los entrenamientos del cuadro blanquiazul.

Por otro lado, el jugador hizo un meaculpa y señaló que la hinchada que acudió al recinto deportivo merecía una victoria. Adicionalmente, enfatizó que seguirán trabajando para poder consagrarse como ganadores del Clausura.

"La afición se merecía los 3 puntos, somos los primeros que estamos molestos por no haber podido conseguir el resultado. No nos queda otra que trabajar porque estamos ahí en el Clausura y no podemos bajar los brazos ahora", concluyó el 'Chaval'.