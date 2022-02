El volante paraguayo, Édgar Benítez, calificó de forma insólita por no decir menos, el empate ante Atlético Grau. Dejando una frase bastante fuerte.

No importaba como, pero Alianza Lima no podía perder ante el recién ascendido a primera división del fútbol peruano. Casi terminan consiguiendo un resultado para el olvido de local, pero finalmente empataron a uno. Esa situación no gustó al comando técnico de Carlos Bustos, y mucho menos a los jugadores.

Uno de los que salió al frente en 'Radio Ovación', y dio su explicación, fue Édgar Benítez, pero de manera bastante inesperada: "La mayoría de los equipos ya conocen cómo jugamos, pero también tenemos lo nuestro. Es una ventaja que la mayoría del plantel del año pasado se mantuvo en su mayoría".

Muchos podrían tomarlo como una declaración desafortunada, pero después ya explicó el contexto real de todo lo dicho anteriormente: "No era lo que buscábamos. Cuando uno juega en su cancha quiere ganar los tres puntos y no se dio de esa manera. Podría ser por la ansiedad de la primera fecha. Tuvimos varias oportunidades, pero no se pudo y ellos concretaron las que tuvieron".

Finalmente, contó que está en el mejor momento para adaptarse a los requerimientos de la institución, tras una gran pretemporada terminada este 2022: "Ahora estoy bastante bien. Me siento ligero y rápido. Ayudó mucho el trabajo que hicimos. Me siento bien y motivado para hacer un gran torneo".