Alianza Lima se encuentra en una difícil posición en el grupo F de la Copa Libertadores. Los dirigidos por Carlos Bustos enfrentará este miércoles 18 de mayo a Fortaleza de Brasil en el estadio Nacional a las 9:00 pm, por la quinta jornada del torneo continental. En ese sentido, el delantero Arley Rodríguez tiene muy claro el panorama de los íntimos y sabe que le único objetivo en ese cotejo es llevarse los tres puntos como a de lugar.

"En mi humilde opinión, pienso que este miércoles tenemos que ganar sí o sí. Contamos con esa gran chance no solo de ganar el partido sino de pelear por seguir en un torneo internacional. Nos la jugamos toda e imagino que tendremos el mismo marco espectacular que se vio ante Colo Colo”, dijo del delantero de Alianza Lima en una entrevista con Movistar Deportes.

Arley Rodríguez también se refirió a la forma de juego en el torneo continental, diciendo que es distinta al torneo local: “No tenemos margen de error, sabemos que en la Copa la dinámica es diferente, se juega a otro ritmo y no te puedes equivocar porque la pagas caro. Pienso que nos hemos ido adaptando a ello y se nos han ido partidos fundamentales que por ahí merecíamos un poco más. Pero esta es una nueva oportunidad que se nos presenta con nuestra gente y hay que ganar".

Si bien al comienzo del Torneo Apertura, Arley Rodríguez luchaba por ser titular en el conjunto de Alianza Lima, frente a la Universidad César Vallejo se le dio y dijo: "Feliz por esa posibilidad que me dio el 'profe' y queda claro que uno siempre se entrena fuerte para estar en el once y, si algunos aseguran que incido más entrando, es porque me han visto más en ese rol y me vieron poco desde el arranque".

Finalmente, el delantero colombiano se refirió a cómo se viene preparando Jefferson Farfán y recuperando de su lesión: "Se le nota mucho mejor con el proceso que está llevando, está trabajando hasta en tres jornadas diarias. Si duda se está exigiendo al máximo no solo para jugar en Alianza Lima sino también en la Selección peruana", concluyó el atacante.