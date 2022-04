Arley Rodríguez es un futbolista distinto en el universo de Alianza Lima, el colombiano desde que llegó al fútbol peruano se ha mostrado como “un salido del molde común”. Porque el delantero siempre intentó hacer una genialidad dentro de la cancha, o hacerse notar con su forma tan diferente de competir.

En la última jornada de 'Liga 1', marcó uno de los tantos sobre Universitario de Deportes que significaron la goleada por 4-1. Haciendo aún más grande este triunfo, catalogándolo por la prensa especializada como un resultado histórico dentro de los clásicos del balompié local.

+ ¿Alianza Lima podrá jugar en Matute o seguirá jugando en el estadio Nacional?

+ Waldir Sáenz le tiró flores al sistema que usó Carlos Bustos ante Universitario

+ ¿Quién es el mejor jugador de Alianza Lima hasta el momento en el 2022?

Y uno de los detalles que más llamó la atención del universo deportivo en nuestro país. Es cuando anotó el tercer tanto 'blanquiazul', y se sacó la camiseta para mostrársela a todos los presentes. Tan igual como cuando Lionel Messi lo hizo en el 'Estadio Santiago Bernabéu' frente al Real Madrid hace algunos años.

La pregunta obvia que nació, fue para entender el contexto de lo mencionado. Se lo hizo el periodista de TVPERU DEPORTES, Renato Landívar, quien conversó con el ex Atlético Nacional, y entre bromas, confirmó que fue algo planificado con otro integrante del plantel de Carlos Bustos. Acá la razón del hecho.

¿POR QUÉ ARLEY RODRÍGUEZ CELEBRÓ COMO LIONEL MESSI MOSTRANDO SU CAMISETA?

"Le dije a Aldair Rodríguez que celebraría de esa forma. Me dijo que no me atrevía. Vi que la comparan con la de Messi, esa era la idea. Ellos pusieron el marco y nosotros la fiesta", es lo que menciona el popular 'Parcero'. Desatando las risas en las redes sociales, porque todos gozaron con este genial comparativo. Quedará por siempre en nuestros corazones.