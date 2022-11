Cerca al término del Torneo Clausura de la Liga 1, nadie tenía en mente a Alianza Lima como posible campeón. Sus números no lo acercaban a nada y más la salida del técnico Carlos Bustos, el futuro inmediato parecía otro que estar peleando por el bicampeonato. Pero llegó Guillermo Salas y el cambio fue total.

Así lo reveló Arley Rodríguez en entrevista con ESPN Perú. Brindando una exclusiva al canal deportivo, el extremo de Alianza Lima comentó cómo cambió el equipo con el ingreso de Guillermo Salas. Realizando una curiosa analogía para graficar la entrega del plantel, el colombiano comparó al cuadro íntimo con el FC Barcelona.

"Sentía a la familia un poco separada, debilitada, pero llegó ‘Chicho’ y nos habló mucho, nos dijo que íbamos a comenzar de cero y, cuando es así, todo el mundo se quiere mostrar. Parecíamos el Barcelona porque todos se querían mostrar para quedarse en la oncena", comentó Arley Rodríguez en entrevista con ESPN Perú.

Hablando también del trato que le dio el técnico Guillermo Salas, Arley Rodríguez confesó que la confianza que le brindó fue fundamental para sacar su mejor versión de juego con Alianza Lima en las últimas fechas de la Liga 1.

“Guillermo Salas me dio mucha confianza. Me dijo que me siguiera preparando de la mejor manera, que me equivocara sin miedo porque él estaba para echarse la culpa y que si en algún momento cometía un error, él lo asumía”, destacó Arley Rodríguez, bicampeón con Alianza Lima.