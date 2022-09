El 'Pirata' no tendría más espacio en Alianza

Siendo una de las figuras de Alianza Lima en la temporada 2021 de la Liga 1, el delantero argentino Hernán Barcos fue trascendental para que el club íntimo pueda alzarse con el título en aquella temporada. Contando con el aval de su por entonces técnico, Carlos Bustos, la salida del estratega complicó el panorama del 'Pirata'.

Buscando renovar con Alianza Lima y mantenerse por al menos dos temporadas más, esta situación sería complicada pues no cuenta con el respaldo completo de la directiva ni del Fondo Blanquiazul, entidad que no rige en lo deportivo, pero sí tiene voz en las charlas sobre que sí y que no.

La información fue revelada en la columna de Pisa Pelota del Diario Trome. Escribiendo anónimamente El Bombardero, en su relato da pistas que aducen a Hernán Barcos como la clara frase de "celebra los goles tapándose un ojo".

"YA ME CONTARON que el más preocupado con la salida del argentino en La Vicky es ese delantero que celebra tapándose un ojo. Dicen que el patita hacía lo que le daba la gana con el aval de su paisano, incluso ya estaban peleando para que le renueven dos años pagándole un billetón", comienza en su relato El Bombardero del Diario Trome.

Siguiendo con ese ácido tono, desde el anonimato el texto prosigue y da más información: "Ahora que se quedó sin padrino, lo más seguro es que le bajen el dedo. Los directivos ya se dieron cuenta de que la pegó de buenito, pero dividió al grupo chocando con un rankeado de la casa. Asuuuuuu", termina esa parte El Bombardero.

Lo cierto es que Hernán Barcos tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre de este año 2022. Siendo siempre utilizado por el técnico Carlos Bustos, veremos si el interino Guillermo Salas lo toma en cuenta para el próximo duelo ante Carlos Stein de visita.