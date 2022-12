Uno de los sueños más esperados por el público que acaba de ser bicampeón nacional 2022 en Liga 1, es el que vamos a revivir una vez más, así ellos sientan que es cansino. Alianza Lima, si desea contar con Paolo Guerrero dependerá al ciento por ciento de sus directivos, es el consejo que les entregó su persona más cercana.

La señora Petronila Gonzáles, más conocida como Doña Peta, en el ambiente popular, entregó una entrevista para TV PERU, donde contó qué está pasando con su hijo. Después de una temporada irregular en el fútbol brasileño, Avaí FC decidió no renovarle el contrato por bajo rendimiento. Por eso, ahora deberá estar atento para ver un nuevo futuro.

La madre de Paolo Guerrero confesó qué pasará con su hijo, y cómo podrían acercarse a él para verlo con La Blanquiazul: "Porque eso depende de los directivos. Los hinchas quieren que vuelva. Me encuentro con muchos en la calle y me piden que vuelva o me dicen: cuándo vuelve, pero como yo les digo, eso no depende de él, solo de la directiva y cómo se mueva".

Afirmando que el retiro es un tema muy lejano. Hay Paolo Guerrero para rato, según comenta Doña Peta. Lo cierto es que ya dejó la puerta abierta para verlo con camiseta de Alianza Lima, se desean hacerlo realidad: "Él quiere seguir jugando, se siente intacto, sigue entrenando igual. Paolo es fútbol y fútbol, come fútbol, duerme fútbol, es puro fútbol. La lesión ya fue, ya quedó atrás".

De la misma manera, opinó sobre lo obtenido por el club de sus amores este año, con Chicho Salas a la cabeza. Dejando entrever que todavía les falta un refuerzo de peso ¿Será su hijo?: "Fue una campaña regular, la campaña de Alianza, no te voy a decir buena. Dios los ha bendecido porque han campeonado. Hay que buscar liderazgo, cuando no hay liderazgo en un equipo, no hay nada. Y ya lo han visto con la selección".

Finalmente, le dejó una crítica dura a Ricardo Gareca, por el fracaso de no acceder al Mundial Qatar 2022: "Claro, como no voy a sufrir. No se puede quemar el pan en la puerta del horno, en la vida, no se puede. Ya estábamos, ya lo teníamos. Paolo tuvo impotencia en el momento que no lo llamaron. Hubo injusticia con él. No quiero hablar de eso (sobre la persona que lo dejo fuera), pero injusticia, sí hubo. Un chico que se sacó la mugre para volver".