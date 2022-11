Paolo Guerrero fue destrozado por periodista brasileño: "No está para jugar en primera división"

Paolo Guerrero no atraviesa por el mejor momento de su carrera deportiva. El Depredador no cumplió las expectativas esta temporada con Avaí FC y su equipo perdió la categoría, descendiendo a la Serie B(Segunda División de Brasil).

El atacante nacional fue una de las apuestas del club carioca para poder salvarse del descenso; sin embargo, el peruano no logró contribuir con goles al equipo. Asimismo, tampoco marcó la diferencia.

Por ese motivo, el periodista brasileño Antonio Conte disparó con todo en contra del ex capitán de la selección peruana. De acuerdo al reportero de 'Radio Jornal de Commercio', el ex Hamburgo no tiene nivel para estar en la primera división de Brasil.

"Con 38 años de edad, no sé si Paolo Guerrero tendrá un nivel técnico suficiente para permanecer en la Primera División de Brasil. Todo el mundo concuerda que está en la recta final de su carrera, sería más interesante que busque nuevos aires", mencionó.

Finalmente, cerró la nota resaltando el pasado del jugador, ya que en su momento fue uno de los delanteros más vanagloriados y cotizados de todo el Brasileirao, pero hoy en día, todo eso ha cambiado.

"En el fútbol brasileño parece que no está consiguiendo una secuencia ni en un equipo menor como Avaí. Sorprende mucho porque estás hablando de un jugador que por mucho tiempo fue uno de los principales artilleros de Brasil. Un jugador extremamente disputado y con un alto salario", sentenció.