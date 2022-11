Alianza Lima se encuentra en la búsqueda de un refuerzo de lujo para poder afrontar la siguiente temporada. El cuadro de La Victoria le ha puesto el ojo desde hace muchos meses atrás a Gabriel Costa.

El futbolista actualmente es un agente libre, ya que no ha renovado su contrato con Colo Colo. No obstante, el equipo chileno batalla para que el jugador acepte sus condiciones en la tercera oferta que le han propuesto al ex Sporting Cristal.

El elenco blanquiazul es consciente de la competencia que tiene por el jugador, sin emabrgo, de acuerdo a la información del periodista Gerson Cuba, las negociaciones con los íntimos están muy avanzadas gracias al esfuerzo realizado.

Además, a los dos clubes mencionados, se le suma Peñarol de Uruguay. El multicampeón charrúa también se ha fijado en el peruano e intentará convencerlo para que se convierta en aurinegro para la próxima temporada.

De momento, no hay nada concreto en torno al futuro del jugador, pero según el periodista serían cuestión de horas para definir el futuro futbolístico para el habitual convocado a la selección peruana.