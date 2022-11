Siguiendo con los festejos por el bicampeonato de Alianza Lima, el técnico peruano Guillermo Salas habló con TV Perú Deportes. Siendo claro sobre algunos puntos, el estratega manifestó que hay intención de seguir en el cuadro íntimo y también dijo quiénes son sus maestros.

"Hay la intención de ambas partes para seguir en Alianza Lima y esta semana nos sentaremos a conversar para cerrar el vínculo contractual", comentó Guillermo Salas en declaraciones a TV Perú Deportes luego de sacar campeón a Alianza Lima.

En esa línea, el técnico también se reconfortó con las sensaciones que experimentó en la final de la Liga 1: "Es muy gratificante que la hinchada coree tu nombre y que llene los estadios de esta manera, es impresionante", sostuvo.

Siguiendo con la información, Guillermo Salas comentó quiénes son los técnicos que siempre están pendientes de sus logros en Alianza Lima. Pudiéndolos llamar como "maestros", por el tiempo que compartió con ellos, y sus enseñanzas", 'Chicho' mencionó algunos.

"Siempre hablamos con Paulo Autuori, él siempre está pendiente de mis logros al igual que el profesor Pablo Bengoechea. También me llamaron 'Chemo', Franco Navarro, Insúa. ¿Si Gustavo Costa me llamo? Él es mi amigo, pero no me ha llamado, todos ellos son técnicos que marcaron mucho en mi carrera futbolística", cerró Guillermo Salas en su charla con TV Perú Deportes.