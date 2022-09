Con un polémico penal que encendió las redes sociales, Alianza Lima derrotó 2-1 a Carlos Stein como visitante, por la duodécima fecha del Torneo Clausura 2022. No obstante, los jugadores 'carlistas' no se quedaron conformes con el arbitraje que para ellos fue catalogado como un 'robo', de hecho uno de los más eufóricos fue Óscar Vílchez, quien disparó contra la CONAR sin pelos en la lengua.

“Claro que no (fue penal). Esto es una vergüenza. Creo que todos han visto desde sus casas que no ha sido penal. Yo le hago falta, sí, pero le hago afuera. Cinco metros afuera del área. El juez de línea se le acerca y le dice al árbitro: ‘Mira, no ha sido penal. Ha sido afuera’. El árbitro lo omite simplemente y cobra un penal inexistente”, dijo el futbolista del cuadro norteño.

"Hace mucho tiempo que la CONAR es un nido de ratas y huele a Putrefacción. Nos estamos jugando el descenso y nos terminan perjudicando. Ramos se la pasó abrazándolo a Leyes todo el partido en el área y no cobró una falta, y a nosotros nos cobran una falta inexistente", dijo muy molesto el exjugador 'blanquiazul'.

Alianza Lima, con esta victoria ante Carlos Stein, llegó a los 21 puntos en el Torneo Clausura y escaló hasta la quinta casilla. Eso sí, los 'blanquiazules' tienen un partido pendiente contra FBC Melgar. Por su parte, los 'carlistas' se siguen complicando con el descenso. Actualmente, se ubicaN en la penúltima posición del Torneo Clausura con solamente 4 unidades.