Pablo Míguez, jugador de Alianza Lima, recibió este sábado el título de nacionalidad peruana en una emotiva ceremonia realizada en Migraciones. Gracias a esta noticia, el volante nacido en Uruguay podrá jugar en el club blanquiazul sin ocupar la plaza de extranjero, lo que permitiría que la directiva grone evalúe algún nuevo refuerzo para la temporada 2022 de la Liga 1 o simplemente esperar hasta mediados de año para hacerlo.

"El Perú tiene una gran tradición futbolística y yo he venido desempeñando mi profesión aquí. Estoy muy feliz, agradecido. ¡Viva el Perú! Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. La felicidad muy grande no solo mía, sino de mi familia. Muy agradecido al país por abrirme las puertas. No solamente por el trabajo. Tengo gente muy amiga y en la ciudad que me ha tocado estar siempre he encontrado gente amable", dijo el volante blanquiazul muy emocionado tras recibir la nacionalidad peruana.

Cabe resaltar que en los días previos a la nacionalización oficial de Míguez, ya había sido firmada por el actual presidente de la República, Pedro Castillo, así que lo único que faltaba era la ceremonia formal en Migraciones, la cual se llevó a cabo esta mañana. De esta manera, el experimentado jugador blanquiazul se convirtió en un peruano más, gracias a que pudo vivir de manera consecutiva, más de 3 años en nuestro país.

Alianza Lima, vigente campeón del fútbol peruana y dirigido por Carlos Bustos, debutará el 6 de febrero ante Sport Boys del Callao por la primera fecha de la temporada 2022 de la Liga 1. Este encuentro se disputará a las 3:30 p.m. (hora peruana), por lo que los íntimos buscarán sacar un triunfo para empezar su bien en su camino al bicampeonato.