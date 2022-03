El estratega colombiano Jorge Luis Pinto, que ha tenido un paso dirigiendo en el fútbol peruano, y que viene de presentar su libro “Táctica y estrategia de los mundiales”, fue consultado este martes por el desempeño del equipo de Carlos Bustos y sobre un posible regreso a dirigir el equipo 'blanquiazul' de La Victoria.

“Hay que mirarlo con calma, no emocionarnos, ya no estoy para eso. Me encantaría porque es un club que tiene que ser ganador. Indudablemente, yo soy de los que pienso que Alianza Lima debe estar en primera. Me gustaría y encantaría darle un status internacional que es lo que le falta, pero eso lo dirá el fútbol y los días”, declaró el colombiano en una entrevista para Menú Deportivo.

“Sentí mucho ese descenso del 2020 pero felizmente se logró que no se diera y ojalá que sigan triunfando. El título del año pasado me pareció extraordinario y hay que mirar que traigan buenas cosas para todos, para una afición que se lo merece, para un grupo de directivos que han luchado por estructurar bien al club”, dijo sobre el trabajo que realizó el comando técnico dirigido Carlos Bustos en la temporada pasada.

Alianza Lima se ubica en la catorceava posición de la Liga 1 con 5 unidades y en la próxima fecha los íntimos descansarán, por lo que no será hasta la fecha 8 del mes de abril que reaparecerán para visitar a Sport Huancayo, luego de la pausa de la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022.