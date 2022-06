Néstor Lorenzo fue anunciado, hace un par de semanas, como el nuevo entrenador de la Selección Colombia de cara al próximo proceso clasificatorio para el Mundial 2026, el cual será organizado por Canadá, México y Estados Unidos. En ese sentido, el técnico colombiano, Jorge Luis Pinto, consideró que el aún técnico de FBC Melgar no tiene la experiencia suficiente para dirigir a la selección 'cafetera'.

"Me sorprendió totalmente el nombramiento de Néstor Lorenzo. No es superior a Alberto Gamero, no es superior a Hernán Torres, no es superior a Alexis García. No tiene estatus para dirigir la Selección Colombia. No sé si el señor Lorenzo sepa trabajar, la verdad jamás lo he visto. Pero los méritos para llegar a un estatus de selección, no los tiene. Debieron escoger a alguien con más experiencia", confesó el estratega colombiano en Fútbol Red.

"Está bien, si no contemplan a los que ya dirigimos mundiales, en la Federación tienen todo el derecho a definir. Pero que evalúen bien a otros, no sé a quién le están creyendo. En Colombia, sin contar los mundialistas, hay técnicos para dirigir que son muy superiores. Lorenzo no ha dirigido casi, ojalá haga las cosas bien, pero yo no creo", agregó Pinto.

Lorenzo fue asistente técnico de Pekerman también durante su paso por la selección argentina y estuvo en el Mundial de Alemania 2006. También ocupó ese cargo en los mexicanos Toluca y Tigres. Actualmente, aún es técnico de FBC Melgar, aunque sus días están contados tras ser anunciado como el nuevo DT de Colombia.