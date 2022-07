El representante de Gino Peruzzi, Ulises Guallanez, confirmó este sábado que el lateral derecho argentino tiene casi todo cerrado con Alianza Lima. Asimismo, habló sobre las bondades técnicas del jugador y negó que haya estado envuelto en algún acto de indisciplina anteriormente.

"Gino Peruzzi juega por el carril derecho y si bien se para en el área defensiva, también tiene muy buena proyección en ataque, y eso lo convirtió en su momento de ser considerado en uno de los mejores laterales derechos del país. Recuerdo mucho ese Vélez vs. Santos, donde anuló a Neymar", dijo Guallanez en Radio Ovación.

"Hoy en día Gino se encuentra bien y con muchas ganas de continuar su carrera fuera del país. Él buscaba esta situación y por ello optamos por la opción de Alianza Lima que nos pareció espectacular. La negociación está concreta, solo faltan ultimar detalles que, seguramente, se completarán mañana por la tarde y con ello ya podríamos gestionar los pasajes", afirmó el representante del futbolista argentino.

"En todo momento me puse en contacto con José Antonio Bellina, quien llevó muy bien este tema, porque nunca hubo sobresaltos. Definitivamente, la gestión de José Antonio facilitó para que Gino prácticamente cierre con Alianza Lima. Hubo mucha muñeca en su trabajo. ¿Tiempo de contrato? A priori sería por lo que resta de este año y todo el 2023", agregó.

"En Twitter vi una foto en donde se le ve a Gino comiendo, ¿acaso no tiene derecho de ir a comer con un amigo? Pero, de ahí a decir que le gusta la vida nocturna es una gran mentira, porque él nunca estuvo envuelto en algún acto de indisciplina ni jamás faltó a un entrenamiento", dijo sobre una supuesta indisciplina en la que se vio envuelto Gino Peruzzi.

De esta manera, es cuestión de horas para que el fichaje del lateral albiceleste sea confirmado por Alianza Lima. Como se recuerda, ya estaba resuelto que el paraguayo Edgar Benítez no seguiría y el cupo que dejaba libre iba a ser para un extranjero. No obstante, se buscaba un lateral y un delantero, y tras caerse la operación por Jhilmar Lora, se decidió negociar por el argentino ex Boca Juniors.