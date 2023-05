Alianza Lima no podrá contar con su jugador con mayor jerarquía en el siguiente partido de Liga 1. Aladino debe ponerse en forma desde ya.

Luego de haber vivido un tiempo de para en el torneo local, debido a que le tocaba descansar según el cronograma de la Liga 1, Alianza Lima vuelve a la carga tras una fecha por Copa Libertadores 2023. Ahí los íntimos de La Victoria cayeron por una diferencia de 2-0.

Los blanquiazules van a caminar en búsqueda de un futuro mucho más solvente en el torneo local, para superar este trago amargo conocido como CONMEBOL Libertadores. Alianza Lima debe estar metido en el Descentralizado, para que el rival de toda la vida no lo siga superando.

Alianza Lima tiene un complicado partido ante Carlos A. Mannucci en Matute, y después pesar en la Universidad César Vallejo, en la misma condición, como local (fecha pendiente). El cuadro bicampeón, fuera de lo pactado desde el plano logístico, recibió una noticia sorpresiva por no decir otra cosa.

El Diario Líbero se enteró cuánto tiempo estará fuera por la reciente expulsión ante Unión Comercio, el 10 de Matute: "Según el informe de la Liga 1, se conoció que Christian Cueva recibió una fecha de suspensión tras la tarjeta roja que le mostró Diego Haro en el choque ante Unión Comercio. Se informó que Alianza Lima iba a apelar dicha que perjudicó a 'Aladino', pero de momento la máxima autoridad reafirma la ausencia del volante blanquiazul en la fecha 15".

Ahora, quizás no sea un número para tomar tan en cuenta. Pero recordemos que el ex Santos de Brasil se siente inocente y dijo pelear hasta el final su libertad de esta expulsión impuesta: "De esta manera, Christian Cueva no podrá estar presente para el choque ante Carlos Mannucci a jugarse en el Estadio Alejandro Villanueva. El volante regresará a Lima luego del choque ante Atlético Mineiro por Copa Libertadores, y después se preparará para lo que concierne a la siguiente fecha de la Liga 1".