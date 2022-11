Arley Rodríguez en el tramo final del Torneo Clausura ha tenido más protagonismo en Alianza Lima. El atacante colombiano se consolidó en el once titular e incluso aportó con goles y asistencias para los triunfos de los de La Victoria.

El jugador es consciente de su actualidad y reconoce que Guillermo Salas es el principal responsable, debido a que el estratega le otorgó su confianza, algo que no era recíproco cuando Carlos Bustos estaba bajo el mando del equipo.

En una reciente entrevista, el ex futbolista de Carlos A. Mannucci se mostró feliz por lo logrado con Alianza Lima. Asimismo, hizo una curiosa comparación con Neymar y Mbappé con el objetivo de hacer saber a la hinchada íntima que da todo por el club.

“Chicho’ me dio toda la confianza, me dijo que iba a jugar, que me preparara porque veía que no me rendí nunca, siempre estaba, y es lo que la gente me premia. No seré Mbappé o Neymar, pero saben de mi entrega y lo que le puedo dar al equipo”, mencionó el colombiano.

Finalmente, cerró la nota indicando lo siguiente: “Lo estoy disfrutando, me he sentido bien. No sé si es mi mejor momento, todos los momentos los he disfrutado. El año pasado tenía menos posibilidades, pero cada vez que entraba lo hacía bien”.