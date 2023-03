Después de mucha incertidumbre por los derechos televisivos, Alianza Lima finalmente llegó a un acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol y permitirá que 1190 Sports transmita su partido de este sábado ante Cusco FC por la fecha 8 de la Liga 1.

Esta decisión fue tomada a raíz de que la FPF realizó modificaciones en las bases del torneo, por lo que si un equipo no permitía el ingreso de las cámaras de la casa televisora, iban a sufrir una fuerte sanción económica y deportiva.

Asimismo, RPP pudo conocer que desde el entorno del equipo blanquiazul han aceptado estas condiciones únicamente para no perjudicar al club a nivel deportivo ni económico, ya que de no dejar ingresar al equipo de transmisión a Matute, recibirán un duro castigo.

No obstante, es importante mencionar que el cuadro íntimo no recibirá dinero de dicha casa televisora pues mantienen contrato con el Consorcio del Fútbol Peruano. De esta manera, 1190 Sports no desembolsará dinero al club de La Victoria.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Cusco FC?

El próximo partido del equipo de Chicho Salas será este sábado 11 de marzo a las 8:00 pm (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva, y a diferencia de su anterior partido en Matite, este será televisado por 1190 Sports.