Los problemas con los derechos de televisión no terminaron: Alianza Lima y su posición sobre la pelea entre Liga 1 vs. GolPeru

El dinero de la televisión en el universo del deporte profesionales fundamental para mantener proyectos serios, si no lo recibes, puedes tener un déficit alto. Alianza Lima, por ahora, como institución líder dentro del mercado local, se mantiene expectante que todo el problema se solucione.

Como principal cara de la Liga 1, por su bicampeonato nacional, además, de su excelente presente en Copa Libertadores 2022, los hace la principal referencia del producto conocido como descentralizado. Pero Alianza Lima, no se siente representado por la empresa encargada de transmitir los duelos.

Así lo explica en una extensa entrevista el Gerente General de Alianza Lima, Fernando Salazar. El encargado de cuidar los intereses del cuadro íntimo de La Victoria, dejó muchas frases con respecto al presente administrativo de los blanquiazules. No todo es color de rosa, pero tienen un enorme aval de confianza.

Sobre lo que pasa, la famosa guerra entre Liga 1 y GolPeru, señaló esto el Gerente General: “Yo considero que se han debido de abrir los espacios para que haya una mayor comunicación, uno de los problemas que se ha tenido en realidad es que no ha habido esa comunicación con los clubes, de entender sus necesidades, su situación, incluso hasta contractual. Y eso acaba frenando un poco las iniciativas también de ambos lados, tanto del lado de los clubes que no han tenido mucha expectativa con los planes de la FPF, como de la FPF también entender qué cosas complicarían a los clubes en caso de un cambio de modelo. Ahí se fueron entrampando las cosas, y me parece que todavía estamos en un Statu Quo que esperamos que se resuelva pronto”.

Alianza Lima no recibe dinero de la televisora de Liga 1:

¿Alianza Lima recibe dinero de la Federación Peruana de Fútbol u 1190 Sports por dejar pasar sus duelos?: “Claramente no. Alianza, gracias a Dios, tiene la posibilidad de poder solventar su economía con sus otras fuentes de ingreso. Nos va muy bien a nivel de taquilla, incluso con el partido ante Municipal hemos logrado hacer toda la taquilla del año pasado. Vamos a un crecimiento importante. El lado comercial aporta muchísimo. Pero eso no quiere decir que estemos contentos con no tener un contrato de TV como consideramos que deberíamos tener”.

Como broche de oro, el Sr. Fernando Salazar señaló lo que podría ser una salida a todo esto problema. Donde los más perjudicados son los clubes con Alianza Lima, que no desean el modelo presentado: “Yo lo veo complicado desde el punto de vista de que un operador como Movistar, que es el que tiene la mayor penetración de mercado en servicios de TV paga, no entre al modelo de negocio que se está implantando, porque obviamente en primer lugar le quita tamaño y rentabilidad al proyecto, y por otro lado le quita acceso a los suscriptores que son la gran mayoría que está con Movistar. Por otro lado, también el hecho que exista una posibilidad de suscribirse de manera independiente a la Liga 1 Max sin tener que estar suscrito a una operadora de cable también le quita fuerza. Porque obviamente si soy un suscriptor de Movistar, estoy contento con la parrilla de canales, lo único que hago es ponerme el app de la Liga 1 en mi TV y disfruto el tema, no es que me tenga que cambiar de operador para irme a otro que sí tenga el contenido, entonces lo que sí es de mencionar y lo vivimos todos. Quizás, es la cantidad de conexiones informales que se han generado con este modelo, porque básicamente ustedes saben si no se tiene los sistemas debidamente seguros, hoy por hoy uno quiere ver un partido y puede hasta acceder a la propia señal de Liga 1 Max a través de unos links que sabemos que son informales. Entonces creo que eso le puede acabar restando valor al producto Liga 1, y lo que queremos nosotros que somos los que participamos en la Liga 1 es que no pierda valor”.