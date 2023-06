Alianza Lima ahora vive un tiempo de felicidad, perfección a la hora de competir, ganando cosas, y siendo el orgullo para todos sus hinchas. Aunque eso no siempre fue así, también hay historias donde fueron tentados por el temeroso descenso.

El cuadro íntimo en la década antepasada tuvo problemas serios de rendimiento, con un plantel muy venido a menos. Donde estuvieron muy cerca de conocer la segunda división, pero un hecho alejado a lo deportivo, lo terminó salvando, y recién ahora se conoció.

Un personaje pintoresco, como lo es Juan Carrillo, declaró a Infobae que su función en 2008 fue salvar al equipo del pueblo. Cuando todavía era jugador profesional, vistiendo la camiseta del Sport Áncash, frente al Atlético Minero, ganándole para darle una segunda vida a Alianza Lima.

Drogba de Los Andes, como se le conoce, explicó en la entrevista el contexto: “Los incentivos están en todos lados, en el fútbol profesional siempre habrá. Yo recuerdo que fueron 20 mil dólares que llegaron a Carhuaz. Lo recibió el ‘Flaco’ Fernando Masías y el ‘Loco’ Alexis Ubillús. Nos tocó 700 u 800 dólares a cada uno por empate o ganarle a Minero y me toca hacerle el gol. Fue después de un saque de esquina, con una volea pude derrotar a ‘Chiquito’ Flores y empatamos 2-2. Con ese gol se salvó Alianza Lima y nos llegó la bolsa”.

No está prohibido abiertamente el tema de los incentivos, y siempre se busca manejarlo con cuidado. Por ello, después de muchos años, lo hace público el ex delantero: “Cuando siempre que se juegan cosas importantes, como la baja o campeonato, llegan 20 mil, 50 mil, 100 mil o 200 mil, de acuerdo a lo que se dispute. Siempre el futbolista, más allá del tema motivacional que significa ganar torneos, le pones un saco de dinero y salen a jugar como si fuera el Real Madrid”.

Como bien sabemos, Juan Carrillo es histórico en la región de Áncash, al punto de emocionarse cuando reveló las cosas que pasó con camiseta de La Amenaza Verde: “Que la gente en Huaraz me tenga como leyenda me llena de orgullo, me da mucha nostalgia, se me caen algunas lágrimas con todo lo que comentan sobre mí”. Aparte de salvar a Alianza Lima, también hubieron momentos en esas temporadas.