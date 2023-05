Perdiendo ante Libertad 2-1 por la Copa Libertadores, Alianza Lima complicó sus opciones de clasificar y Guillermo Salas fue el más apuntado. Señalado por fallos tácticos, el DT salió al frente y habló.

A la salida del entrenamiento de Alianza Lima, Guillermo Salas fue abordado por la prensa y fue consultado sobre los rumores que lo colocan lejos de Matute.

“La verdad que eso no me preocupa, me preocupa más de lo que podamos hacer en el campo de juego con los futbolistas, con mi comando técnico, con todo el plantel”, comentó Guillermo Salas.

Hablando de cómo se siente el plantel de Alianza Lima, Guillermo Salas brindó un mensaje reconfortante.

“Estamos muy enfocados en lo que queremos y en los objetivos trazados y ya veremos qué sucede al final del Apertura”, cerró Guillermo Salas.