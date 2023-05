Athletic de Bilbao vs. Celta de Vigo EN VIVO ONLINE por Liga Española 2022-23: Renato Tapia se perfila para comandar al equipo en San Mamés

El Athletic de Bilbao buscará aumentar sus posibilidades de asegurar un final europeo en la tabla de La Liga Española cuando reciba al Celta de Vigo en San Mamés el sábado por la mañana.

Los Leones son actualmente octavos en la división, un punto por detrás del Girona, que ocupa el séptimo lugar, mientras que Celta ocupa el puesto 13, cinco puntos por encima de la zona de descenso, con la supervivencia para la próxima temporada aún no asegurada.

Mientras tanto, Celta de Vigo llegará a este partido después de tres derrotas consecutivas ante Villarreal, Getafe y Valencia, que lo han visto caer al puesto 13 en la tabla.

El Athletic de Bilbao volverá a echar de menos a Íñigo Martínez y Jon Morcillo por lesión, pero Dani Vivian está de vuelta tras una sanción y debería volver a ser titular.

POSIBLES ALINEACIONES – ATHLETIC DE BILBAO VS. CELTA DE VIGO:

XI ATHLETIC DE BILBAO: Simon; De Marcos, Yeray, Vivian, Yuri; Garcia, Vesga; Nico Williams, Sancet, Muniain; Iñaki Williams.

XI CELTA DE VIGO: Villar; Mallo, Aidoo, Unai Nunez, Galan; Perez, Beltran, Veiga, De la Torre; Paciencia, Larsen.

Athletic de Bilbao vs. Celta de Vigo por la Liga Española 2022-23: marcador y resultado en vivo

Athletic de Bilbao vs. Celta de Vigo: ¿Cuándo y a qué hora es el partido por la jornada 35 de la Liga Española 2022-23?

El encuentro entre Athletic de Bilbao vs. Celta de Vigo se jugará este sábado 20 de mayo, a partir de las 09:15 horas de Perú.

Athletic de Bilbao vs. Celta de Vigo: ¿Qué canal transmite el partido por la jornada 35 de la Liga Española 2022-23?

Perú: ESPN Perú, Star+, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, DAZN LaLiga, DAZN, Fútbol Latam, Fútbol Libre.