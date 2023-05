Fiel a su estilo y sin ningún tipo de censura, Sebastián Abreu, actual entrenador de la César Vallejo desmereció el título mundial de Argentina en el mundial 2022 y dio unas polémicas declaraciones en dejando entrever que fue favorecido por decisiones arbitrales.

“Tuvieron criterios diferentes con algunos penales. Si tenés un poquito de sentido común, sacándote el fanatismo y la camiseta, ya ahora consumado el hecho y que nadie te va a quitar la Copa del Mundo, si haces un análisis de algunos penales, acá se cobraron y en otros partidos no se utilizó el mismo criterio”, dijo en entrevista al programa radial Fútbol de los grandes de Uruguay.

Tras ello, Abreu aclaró que la albiceleste es un justo campeón, pero diversos factores también ayudaron a que la escuadra de Scaloni consigan alzar el trofeo máximo.

“Esto no quita que Argentina sea justa campeón del mundo, pero ayuda. Es como en los 90 y 2000, cuando los equipos grandes salían campeones y en los partidos bisagra había una roja para el rival o un penal para el equipo grande, existía eso”, reconoció. Y ahondó: “Por diferentes motivos, sea por la presión o relevancia que genera, o la importancia de los jugadores, pasaba. No vamos a ser hipócritas, uno ganó títulos sabiendo que tenía un plus, llámenlo tener hinchada a favor o presión mediática, y jugábamos con eso”.

Las declaraciones de Abreu fueron a pocas horas de las declaraciones de Diego Lugano, que fue al hueso: “De los 5 penales que le dieron en Qatar, 4 no fueron”.