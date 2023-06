Noruega vs. Escocia EN VIVO ONLINE por las Clasificatorias para la Eurocopa 2024: con sus figuras principales buscarán los nórdicos un gran resultado

Una Escocia en alza se esforzará por continuar con su comienzo perfecto en el Grupo A de clasificación para la Eurocopa 2024 cuando se enfrente a Noruega en el Ullevaal Stadion el sábado por la tarde.

El equipo de Steve Clarke está bastante en la cima con seis puntos en sus dos primeros juegos, mientras que sus anfitriones aún no han logrado una victoria en la sección.

Literalmente, Erling Haaland se ha estado soltando el pelo junto con el resto del equipo del Manchester City tras su tremendo triplete, y puede haber habido un optimismo silencioso dentro del campo de Escocia de que las celebraciones de los campeones europeos pueden haber pasado factura al delantero.

Sin embargo, Solbakken ha restado importancia a las sugerencias de que Haaland no estará en forma para el partido del sábado, pero con cinco goles en cada uno de los últimos seis partidos de clasificación para la Eurocopa de Noruega, Sorloth no cederá su lugar sin pelear.

POSIBLES ALINEACIONES – NORUEGA VS. ESCOCIA:

XI NORUEGA: Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Meling; Odegaard, Berg, Aursnes; Solbakken, Haaland, Elyounoussi.

XI ESCOCIA: Gunn; Tierney, Souttar, Porteous; Hickey, McGregor, McTominay, Robertson; McGinn, Christie; Dykes.

Noruega vs. Escocia: ¿Cuándo y a qué hora es el partido por las Clasificatorias para la Eurocopa 2024?

El encuentro entre Noruega vs. Escocia se jugará este sábado 17 de junio, a partir de las 11:00 horas de Perú.

Noruega vs. Escocia: ¿Qué canal transmite el partido por las Clasificatorias para la Eurocopa 2024?

Perú: ESPN Perú, Star+, ESPN, SporTV, UEFA.tv, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, Fox Sports 1, Foxsports.com, VIX+, FOX Sports App.