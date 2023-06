Apareció en la Selección Peruana el jugador de Alianza Lima, Bryan Reyna por izquierda, como lo hace dentro del torneo local. La Liga 1 parecía que le quedaba chica, pero ahora está mostrando sus habilidades en el extranjero.

Después de una enorme jugada colectiva, salió con una fortaleza gloriosa. Perú en este cotejo empezó muy arriba en la velocidad, intensidad y todo lo que lo hace ver bien. Al punto de que Paolo Guerrero, se notó en óptimas condiciones en esta oportunidad.

Pareciera que el tiempo no pasó en La Blanquirroja y armaron un buen colectivo con el balón. Pasando de la defensa al ataque muy rápido. Edison Flores tocó para Paolo Guerrero, quien con todos sus años en el deporte rey, asistió perfectamente.

Bryan Reyna esta vez decidió pronto, no pensó en enganchar, si no, en rematar fuerte al palo contrario del portero. Kim Seung-Gyu casi no pudo poner las manos, lo cual nos dice la potencia de este excelente disparo. Así es como llegó el primer tanto del partido, para Perú a los 11 minutos.