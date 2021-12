La Premier League nunca nos decepciona y pone primera en este nuevo año con Arsenal vs. Manchester City. Enteráte las cuotas con nuestros amigos y amigas de Pinnacle .

Bienvenido, 2022. Este sábado, arrancó oficialmente el nuevo año. No obstante, para los futboleros, no inicia hasta que vemos un emocionante nuevo partido en este 2022. Bueno, gracias a la Premier League, no tuvimos que esperar nada y nos citamos en el Emirates de Londres.

Sí, se trata de Arsenal vs. Manchester City, el primer partidazo del nuevo año. Dos choques entre los mejores de la tabla de posiciones y, más que nada, entre dos equipos que terminaron el 2021 de la mejor manera con un hilo de victorias consecutivas. Ambos están en su mejor momento de la temporada.

Los de Pep Guardiola, que ya tienen entre ceja y ceja los octavos de final de la Champions League contra Sporting Lisboa, vienen de diez victorias consecutivas. En este récord, le sacaron ocho puntos de diferencia al segundo (Chelsea) y nueve al tercero (Liverpool, que tiene un partido menos).

Por su parte, los de Mikel Arteta están en la cuarta posición y, por ahora, regresarían a la Champions League de la próxima temporada. Vienen de ganar cuatro partidos al hilo y están en el mejor momento desde que el exayudante de Guardiola se puso a cargo de la dirección técnica de los Gunners.

Durante el mes de diciembre, Arsenal marcó ¡22 goles! Fue a lo largo de siete partidos, donde cayó con Manchester United (2-3) y Everton (1-2) pero venció al Southampton (3-0), West Ham (2-0), Leeds United (4-1), Norwich City (5-0) y al Sunderland (5-1) por los cuartos de final de la EFL Cup.

Nuestros amigos y amigas de Pinnacle nos traen las cuotas para el partido y, como esperábamos, son bastante dispares entre los dos equipos producto de sus respectivas posiciones en la tabla. Si le apuestas al Arsenal, sin dudas tendrás una abultada recompensa.

Día y horario de Arsenal vs. Manchester City por la Premier League 2021/22

En el Emirates de Londres, Arsenal recibe al Manchester City el 1 de enero del 2022 a las 9.30 (hora peruana).

Las cuotas de Pinnacle para Arsenal vs. Manchester City