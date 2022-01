La mejor liga del mundo llega a su fecha 23. En la Premier League no hay partido que no tenga emoción en cualquier etapa del campeonato. En este torneo se encuentran los mejores jugadores del mundo y también los técnicos más prestigiosos del planeta fútbol. Por ese motivo, no hay pierde cuando se habla de la competencia inglesa.

Uno de los partidos que echará chispas será entre Manchester United, de Cristiano Ronaldo, y West Ham. Los ‘Red Devils’ no están teniendo una temporada de ensueño y necesitan sumar de a tres para seguir escalando en la tabla de posiciones donde se están en el séptimo lugar. Mientras que los, ‘Hammers’, vienen haciendo una gran campaña ubicándose en la cuarta casilla.

Otro encuentro en este fabuloso torneo será entre Manchester City contra Southampton. Los dirigidos por ‘Pep’ Guardiola marchan en el primer lugar de la tabla con 56 puntos, a 11 unidades de diferencia del segundo puesto. Mientras que los ‘Santos’ se ubican en la posición 12. Sin duda alguna los ‘Citizens’ son los favoritos para llevarse este encuentro, pero en el fútbol, y más en la Premier League, puede suceder cualquier cosa.

Liverpool no ha sido el imbatible equipo de años anteriores. De la mano de su técnico Jürgen Klopp, marchan en el segundo lugar con 45 unidades. Un poco alejados del líder de la Premier League, pero en esta oportunidad les tocará enfrentar, de visita, a un siempre complicado Crystal Palace que ha sido un rival duro y más de locales.

En el que se erige, sin duda, como el partido de la fecha, se enfrentarán Chelsea contra Tottenham. Ambos equipos se encuentran entre los cinco mejores de la Premier League, los dirigidos por Thomas Tüchel, nombrado como mejor DT en los premios The Best, irán por todo en busca de sumar de a tres y así tratar de escalar al segundo puesto de la tabla, ya que solo tiene de distancia un punto. Por otra parte los ‘Spurs’, comandados por Antonio Conte, que juegan de visita, intentarán robarles las unidades a los locales para así ponerse en zona de Champions League.

Los demás encuentros de la jornada también serán llamativos: Watford vs Norwich, Everton contra Aston Villa Leeds ante Newcastle y Arsenal enfrente de Burnley. Sin duda, la Premier League se pone cada vez más interesante y ningún partido deja de ser importante por el nivel que se muestra en cada compromiso jugado.

Días y horarios de los partidos de la Jornada 23 de la Premier League

Watford vs Norwich City | viernes 15 hs (hora peruana)

Everton vs Aston Villa | sábado 7:30 hs

Brentford vs Wolverhampton | sábado 10 hs

Manchester United vs West Ham | sábado 10 hs

Leeds vs Newcastle | sábado 10 hs

Southampton vs Manchester City | sábado 12:30 hs

Arsenal vs Burnley | domingo 9 hs

Leicester City vs Brighton | domingo 9 hs

Crystal Palace vs Liverpool | domingo 9 hs

Chelsea vs Tottenham | domingo 11:30 hs

