Más fútbol. Después de tener el Boxing Day y el primero de enero ya con mucho fútbol, la Premier League 2021/22 le dejó espacio a las otras competiciones locales (EFL Cup y FA Cup) para volver de la mejor manera.

Dos semanas después, el mejor fútbol del mundo vuelve de la mejor manera con partidazos como en todas las jornadas. Sin dudas, habrá uno que levantará mucha tela que para cortar que será el duelo entre los dos mejores equipos de la tabla de posiciones del fútbol inglés.

Se trata nada menos que de Manchester City vs. Chelsea. El líder, dirigido por Pep Guardiola, y el escolta que está a diez minutos. Los de Thomas Tuchel están a diez unidades y vienen de apenas ganar un partido de los últimos cinco. No obstante, todavía sacan a relucir la final de Champions League que le ganaron a los Ciudadanos la temporada pasada.

Además, también habrá que estar pendiente de duelos como Aston Villa vs. Manchester United, que vienen de enfrentarse por la FA Cup, donde los Diablos Rojos ganaron por la mínima en Old Trafford.

Por otra parte, estará uno de los partidos más importantes de Londres: Tottenham vs. Arsenal. Dos rivales directos en su aspiración de meterse en el cuarto cupo para la próxima Champions League, donde hoy por hoy Manchester City, Liverpool y Chelsea se están acarapando los primeros tres.

Gracias a nuestros amigos y amigas de Pinnacle, también podrás seguir desde cerca y con las mejores cuotas los demás partidos como Brighton vs. Crystal Palace, Norwich City vs. Everton, Wolverhampton vs. Southampton, Newcastle vs. Watford, Burnley vs. Leicester City, West Ham vs. Leeds y Liverpool vs. Brentford.

Días y horarios de los partidos de la Jornada 22 de la Premier League

Brighton vs. Crystal Palace | Viernes: 17 hs (hora peruana)

Manchester City vs. Chelsea | Sábado: 7.30 hs

Norwich City vs. Everton | Sábado: 10 hs

Wolverhampton vs. Southampton | Sábado: 10 hs

Newcastle vs. Watford | Sábado: 10 hs

Burnley vs. Leicester City | Sábado: 10 hs

Aston Villa vs. Manchester United | Sábado: 12.30 hs

West Ham vs. Leeds | Domingo: 9 hs

Liverpool vs. Brentford | Domingo: 9 hs

Tottenham vs. Arsenal | Domingo: 11.30 hs

Las cuotas de Pinnacle para la Jornada 22 de la Premier League